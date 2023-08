Di María: “Nunca tive nenhuma dúvida de regressar ao Benfica, sempre foi algo que tive na minha cabeça desde o dia em que fui embora”

Foi campeão mundial com a Argentina, agora a Supertaça com o Benfica

“Bom, imaginava esta alegria de ganhar um título que me faltava com o Benfica, tinha os outros dois, este não. Consegui-o no meu primeiro jogo e dar uma alegria a toda esta gente que viajou de Lisboa, o carinho quando chegámos ao estádio deu-nos força para este jogo que não foi fácil, custou-nos muito na primeira parte e, na segunda, conseguimos fazer a diferença porque temos muita gente com muitíssima qualidade e saiu o resultado que queríamos.”

O apoio dos adeptos e a decisão de regressar

“Nunca tive nenhuma dúvida de regressar ao Benfica, sempre foi algo que tive na minha cabeça desde o dia em que fui embora. Estava à espera do melhor momento e creio que era este, creio que se deu de uma boa maneira. Voltei, primeiro jogo, um título, queria dar uma alegria às pessoas que me foram receber ao Estádio da Luz quando cheguei. A verdade é que estou muito feliz por estar de volta.”

A jogada do golo

“Sabíamos que ia ser difícil, na segunda parte tivemos mais espaços e oportunidades para podermos finalizar. Sempre tento procurar esse remate. Recuperámos uma bola muito boa que quase me deixou mano-a-mano com o guarda-redes, quis controlar rápido e definir, o importante é que entrou e serviu para abrir um jogo que estava difícil. O mais importante é que ganhámos.”

Para lá do troféu, a vitória contra um rival pelo título

“Era importante ganhar este troféu para arrancarmos de uma boa maneira e demonstrar - eu não estive, mas sim os rapazes que conquistaram o 38 - que fizeram um grande trabalho. Hoje foi mais do que merecido e estou contente por eles.”