Depois de Trubin, Benfica anuncia chegada de Arthur: avançado assina até 2028

Minutos depois de Trubin, Arthur Cabral. De uma cajadada o Benfica anuncia dois reforços para o plantel, com o avançado brasileiro a chegar da Fiorentina para substituir Gonçalo Ramos, transferido para o Paris Saint-Germain.

O atacante de 25 anos custou ao Benfica 20 milhões de euros, operação que pode chegar aos €25 milhões dependendo de objetivos, revelaram os encarnados no comunicado enviado à CMVM. Arthur Cabral assinou por cinco temporadas, até 2028, e fica com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros, tal como Trubin.

Formado nas escolas do Ceará, onde se estreou como profissional, Arthur Cabral seguiu depois para o Palmeiras antes da primeira experiência na Europa, no Basileia. Na liga suíça tornou-se no verdadeiro ganha-pão da equipa: na primeira época, em 2019/20, marcou 18 golos em 39 jogos. Na temporada seguinte foram 20 os golos marcados em 37 jogos e em 2021/22 já ia em 27 golos em 31 jogos quando foi contratado no mercado de inverno pela Fiorentina.

Na liga italiana, o possante avançado demorou a encontrar-se, mas na temporada passada, repartindo tempo de jogo com Luka Jovic, marcou 17 golos em 48 jogos. Foi mesmo o melhor marcador da Liga Conferência. com 7 golos.

Segue-se agora a liga portuguesa e o Benfica, onde o brasileiro terá de fazer esquecer Ramos, que foi o avançado de confiança de Roger Schmidt na sua primeira época na Luz. Poderá fazer a estreia já na 2.ª feira, na 1.ª jornada da I Liga, frente ao Boavista.