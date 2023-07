Roger Schmidt: “É possível que possamos perder mais um ou dois jogadores e temos de estar preparados para os substituir”

Jogo com o Feyenoord

“Espero um jogo difícil, porque o Feyenoord é uma equipa muito boa. É o nosso teste final antes da Supertaça e escolhemos o Feyenoord porque são uma equipa muito intensa. A pré-temporada tem sido muito boa, os jogadores estão motivados, o ambiente é bom e amanhã temos toda a equipa preparada, até o Otamendi está pronto para jogar. Estou muito satisfeito com a pré-época, é uma altura muito importante para as componentes físicas, táticas e para a mentalidade porque durante a temporada não temos assim tanto tempo. Amanhã queremos fazer um bom jogo e depois ainda temos alguns dias para nos preparamos para a Supertaça e para uma temporada muito difícil”

Gonçalo Ramos é para ficar?

“Não tenho garantias. É parte do Benfica, da filosofia do Benfica. Às vezes perdes jogadores de topo. Ainda é um ponto de interrogação se fica. Se eu pudesse escolher ele ficava, claro, mas temos de ser realistas e temos de estar preparados para a possibilidade de alguém chegar e ele querer ir embora. Temos de aceitar. Enquanto a janela de transferências estiver aberta, não há garantias, até porque há um novo mercado na Arábia Saudita, o Gonçalo não irá para a Arábia Saudita mas acho que todos os jogadores na Europa estão à venda, porque podem ganhar tanto dinheiro na Arábia Saudita que nunca podes ter a certeza”

Possíveis entradas

“Tentámos preparar um bom plantel para a próxima temporada, é crucial se queremos lutar por títulos e estar no futebol internacional, na Champions. Estou muito feliz com a equipa. Não perdemos muitos jogadores, mas perdemos alguns jogadores importantes e tentámos substituí-los da melhor forma. É possível que possamos perder mais um ou dois jogadores e temos de estar preparados para os substituir. Perdemos o Helton na baliza e não veio qualquer substituto porque confiamos nos nossos guarda-redes jovens. O André [Gomes] tem uma lesão e deve ficar alguns meses fora mas estamos calmos. O Ody na minha opinião fez uma equipa fantástica e o Samu [Soares] tem muito talento. Não estamos sob pressão”

Há pressão para ser campeão?

“Houve um grande investimento mas tinha de ser porque perdemos jogadores importantes, perdemos um jogador no inverno por 120 milhões de euros e comprámos alguns jogadores porque tinha de ser. Penso que temos um bom equilíbrio. Estou muito satisfeito com a nossa equipa. Os objetivos são claros: queremos jogar bem, futebol de ataque, futebol que faça os adeptos quererem vir ao estádio e, claro, queremos ganhar competições. Agora estamos muito focados no início da temporada”

João Félix

“É o que se discute nos media. Estas histórias nunca são muito realistas. Se um jogador deixa o Benfica por 120 milhões e regressa ao Benfica duas ou três temporadas depois… como é que isso pode acontecer? É impossível se olharmos para a questão financeira. É claro que o João Félix é um jogador fantástico, o seu desenvolvimento não foi aquele que todos esperavam, porque tinha potencial para ser um jogador de topo, não sei qual é o problema, mas neste momento isso não é uma questão para mim”

Bento ainda está nos planos?

“Não faço comentários sobre jogadores, já falei da questão dos guarda-redes e estou completamente calmo. Em qualquer posição o Benfica está aberto a encontrar soluções, mas não comento nomes”

Como se sentem os reforços?

“Muito bem, são jogadores diferentes. O Kokçu era um jogador com quem já estávamos em contacto há muito tempo, principalmente depois de perdermos o Enzo. Não foi possível fazer esta transferência no inverno mas estou muito feliz por ele estar aqui, acho que foi o passo perfeito para ele e também para nós porque na pré-época já mostrou que é muito bom a ler o jogo e a liderar a equipa em posse de bola. É muito bom jogador e dá-nos mais opções. Tivemos de substituir o Grimaldo, que era um jogador-chave, tentámos encontrar o jogador perfeito no mercado e encontrámos o Jurasék. Acho que tem um perfil diferente do Grimaldo, mas também para ele acho que é um grande passo vir para o Benfica. Os jovens jogadores vêm para o Benfica porque é uma grande oportunidade, jogar num dos melhores clubes da Europa. O Di María decidiu regressar ao Benfica, tinha outras opções mas ele queria jogar pelo Benfica, regressar. É muito especial. Integrou-se muito rápido na equipa, diverte-se muito ainda a jogar, tem muita motivação e estou muito entusiasmado com isso, foi uma grande vitória para o Benfica. E muito entusiasmado também pelos jogadores que voltaram. O João Victor tem uma nova oportunidade aqui, talvez numa nova posição, como lateral direito. O Tomás Araújo tem estado muito bem, pode tornar-se um jogador de topo no Benfica, embora a situação não seja fácil porque temos centrais muito bons mas ele irá jogar. O Tiago Gouveia também tem estado muito bem, mesmo sem tantos minutos. Estou feliz com toda a equipa”

David Neres na Supertaça

“Fico muito feliz por o ter disponível, para termos mais opções neste jogo mas também em outros jogos. [Sanção foi injusta?] Honestamente, não estou nas redes sociais por isso não sei muito sobre esse assunto. Se decidiram não o punir, é a decisão correta”

João Neves na lateral direita

“A minha ideia era dar 45 minutos a todos os jogadores. Não tinha outra opção como defesa direito. O Otamendi ainda não estava, o Lucas [Veríssimo] saiu e o João Victor jogou a central, por isso não tinha um segundo defesa direito. Para mim, os médios centro têm de estar prontos para qualquer posição. Por isso é que o Frederik Aursnes também jogou a defesa direito, defesa esquerdo, também o tentei a central em treinos. É sempre bom para os jogadores serem flexíveis e verem o jogo de outra perspectiva e usar isso como uma oportunidade para evoluírem. Mas o João é um médio ofensivo e não um defesa direito, isso é claro para mim”