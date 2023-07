Ángel Di María e uma apresentação épica: “Escolhi o Benfica com o meu coração e nada mais”

Não haverá memória em Portugal de uma apresentação assim. O regresso de Ángel Di María ao Benfica, 13 anos depois, pelo significado emocional e desportivo que tem, chamou vários milhares de adeptos à Praça Centenário onde às 19h04 certas, um número que remete para a fundação do clube, surgiu com Rui Costa na tribuna exterior da porta 18 do Estádio da Luz.

A ovação foi imensa e foram precisos largos minutos até o argentino, já de camisola encarnada vestida, poder dizer as primeiras palavras.

“Obrigada por estarem cá, sei que em Portugal não é normal fazerem coisas destas e hoje estão cá por mim”, começou por dizer o campeão mundial com a Argentina em 2022 - curiosamente, em 2007, quando aterrou pela primeira vez em Lisboa, El Fideo havia sido campeão mundial sub-20.

A história pode ser circular e Di María garante que os seus sentimentos “são únicos e inigualáveis”. Está “a voltar a casa”, diz. “Porque a sinto como a minha casa. É algo único”, continua o argentino, que chega ao Benfica após o fim do contrato com a Juventus, para onde se transferiu após longas temporadas no Paris Saint-Germain.









Depois do agradecimento da praxe “ao presidente” que lhe deu “a possibilidade de voltar”, referindo-se a Rui Costa, seu companheiro de equipa no primeiro ano em que jogou no Benfica, a declaração que mais apelou aos gritos dos adeptos, juntos e empilhados junto à estátua de Eusébio: propostas não lhe faltaram, mas ele voltou ao sítio onde foi feliz.

“Tinha muitas propostas, de muitos lugares, mas tinha as ganas, a força e o entusiasmo de voltar aqui, sentir-me feliz novamente. Escolhi com o meu coração e nada mais”, atirou.

E depois de mais uma ovação, uma promessa de lutar “pelo 39”, um abraço forte a Rui Costa, um aceno para o público e o adeus, entrando de novo nas entranhas do Estádio da Luz. A apresentação foi curta, talvez os adeptos presentes merecessem algo mais, mas aí está Ángel Di María de regresso à liga portuguesa, ao futebol português. Agora, só falta entrar em campo.