Um campeão do mundo de volta à Luz: Benfica oficializa contratação de Di María

Um dos melhores jogadores do mundo dos últimos 15 anos chega a Portugal. Um campeão do mundo, que brilhou a altíssimo nível na final da competição há alguns meses, ingressa na I Liga. Um craque que se destacou no Real Madrid e PSG volta, passados 13 anos, ao Benfica.

Há várias formas de explicar o impacto do negócio, mas não há dúvidas de que se trata de uma das operações de mercado mais importantes do futebol português na última década (pelo menos): o Benfica anunciou a contratação de Di María. O canhoto regressa a Lisboa como jogador livre, depois de ter terminado o contrato que o ligava à Juventus.

Foi às 19h04, certamente de forma não inocente, que o clube recorreu às redes sociais para confirmar o negócio.

Di María junta-se a Kökçü como reforços confirmados do Benfica para 2023/24.

O argentino chegou à Luz em 2007, então como jovem recém-sagrado campeão do mundo sub-20. Em três épocas, até 2010, fez 124 jogos e marcou 15 golos, tendo como melhor temporada a 2009/10, com Jorge Jesus. Na sua última campanha na Luz, o fideo fez 44 jogos, 10 golos e 17 assistências, erguendo o campeonato e a Taça da Liga e garantindo uma transferência para o Real Madrid de José Mourinho e Cristiano Ronaldo.

Desde que saiu de Portugal, o argentino esteve no Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, uma viagem pelo topo do futebol europeu que evidencia a cotação do canhoto a nível internacional. No total, somou 25 títulos ao nível de clubes.

Na última época, depois de ter terminado uma produtiva ligação com o PSG, assinou pela Juventus. Em Turim, fez oito golos e sete assistências em 40 partidas. Terminado o vínculo com os italianos, é o momento de voltar ao Benfica.

Pela seleção argentina, Di María assumiu-se como uma das referências da equipa que vem sendo liderada por Lionel Messi. Além de ter sido destaque na final do Mundial do Catar, em dezembro de 2022, marcando um golo e ganhando um penálti, decidiu as finais da Copa América 2021 e dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Foi ainda vice-campeão do Mundo em 2014 e da Copa América em 2015 e 2016, num total de 132 internacionalizações.

Talvez mais cerebral e menos vertiginoso a cavalgar pela banda, mais homem de zonas interiores e menos de corredores laterais, Di María chega ao Benfica para dar ainda mais armas para Roger Schmidt. Junta-se a Otamendi como campeões do mundo em título no plantel das águias.