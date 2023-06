“Estes gajos são uma equipa de m****”: frase de Vlachodimos sobre o FC Porto vale processo de inquérito ao guarda-redes

“Shit team these guys are. Shit team”. As palavras de Odysseas Vlachodimos podem ser traduzidas como “estes gajos são uma equipa de m****. Uma equipa de m****” e são motivo de possível castigo para o guarda-redes do Benfica.

Depois do triunfo, por 1-0, dos lisboetas no Dragão frente ao FC Porto, o grego lançou a frase no balneário, num momento divulgada na série ‘Eu amo o Benfica’, feita pelo clube da Luz para mostrar os bastidores da conquista do título de campeão nacional.

Ora, a frase levou, agora, o Conselho de Disciplina da FPF a instaurar um processo de inquérito a Vlachodimos.

O processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga no dia 23 e poderá vir a resultar num processo disciplinar. Caso isso se verifique, o guarda-redes poderá ser castigado. O primeiro jogo da época para o Benfica é a Supertaça, com o FC Porto.

Recorde-se que outro jogador do Benfica, no caso David Neres, enfrenta um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina, após participação do FC Porto. Em causa estão comentários no Instagram, durante os festejos do título, em provocação dirigida a Otávio e Pedro Gonçalves.