Rui Costa diz que auditoria à gestão do Benfica estará pronta em setembro, revisão dos estatutos debatida em julho

O presidente do Benfica, Rui Costa, anunciou na sexta-feira que a auditoria à gestão do clube vai estar pronta em setembro e que a proposta de revisão dos estatutos em julho será debatida pelos sócios.

“A auditoria prolongou-se no tempo tão só pela enorme complexidade de tudo o que foi examinado, pelas centenas de gigabytes de informação analisada. A empresa de auditoria encarregue deste trabalho comprometeu-se a entregar o relatório final em setembro, momento em que o comunicaremos aos associados”, prometeu.

Esta informação foi dada durante a assembleia geral ordinária do clube, no Pavilhão N.º2 da Luz, e na qual o ponto único foi a análise e votação do orçamento ordinário de exploração e de investimentos e o plano de atividades, elaborados pela direção para o exercício de 2023/24.

“Sobre a revisão dos estatutos, gostaria de relembrar aquilo que vos pedimos na última assembleia geral: foco total na época desportiva, na conquista do 38, com o compromisso de, finalizada a época, rapidamente tratarmos deste tema. Posso informar que o projeto de revisão dos Estatutos está concluído e será colocado a discussão de todos os associados já no próximo mês de julho”, acrescentou.

Os sócios aprovaram por larga maioria o orçamento (cerca de um milhão de euros de lucro, face aos projetados 59 milhões de gastos e 60 milhões de receitas) e o plano de atividades para o exercício de 2023/24 com 86,35 por cento dos votos (692 votantes), sendo que 7,64 por cento (56 votantes) se manifestaram contra e 6,01 por cento (56 votantes) abstiveram-se, num total de 804 votantes.

Rui Costa destacou os vários troféus conquistados esta época em diferentes modalidades, em masculinos e femininos, especificando que as 10 equipas seniores de pavilhão ganharam 19 troféus em 31 possíveis, nomeadamente quatro campeonatos, seis Taças de Portugal e outras tantas Supertaças, além de três Taças da Liga.

“Vencemos mais de metade do que estava em disputa, mais do que todos os nossos adversários juntos. Esta é a força do Benfica!”, regozijou-se.

O dirigente sublinhou o mote “exigência e títulos” que norteia o trabalho da atual direção, “assente numa estratégia de investimento na melhoria desportiva” das equipas, enquanto é mantido o “equilíbrio financeiro no respeito pelo futuro” do clube.

“São estes os pressupostos do orçamento que hoje vos apresentamos: competitividade para as nossas equipas, exigência nos resultados e equilíbrio financeiro”, sintetizou.

Rui Costa quer “reforçar a capacidade de atrair recursos” para pode dar “cada vez melhores condições” às diferentes equipas para enfrentarem a sua ambição desportiva.

“Vencer é a nossa missão. Vencer sempre a nossa maior ambição, para tornar o Sport Lisboa e Benfica cada vez mais glorioso. Orgulha-me ver o nosso estádio e os nossos pavilhões cheios e a bater recordes de assistências”, elogiou, considerando que a Luz voltou a ser uma “fortaleza” na qual “manda” sempre o Benfica.