Após participação do FC Porto, Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a David Neres

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou esta quinta-feira um processo disciplinar ao futebolista do Benfica David Neres, após o avançado ter protagonizado algumas provocações nas celebrações do título.

Em comunicado, o órgão disciplinar federativo dá conta da instauração do processo “por deliberação da secção profissional, de 30 de maio de 2023, tendo por objeto apuramento da eventual relevância disciplinar de factualidade constante de notícias divulgadas na comunicação social”.

Na madrugada de sábado para domingo, durante os festejos do título das águias, David Neres publicou comentários na rede social Instagram em jeito de provocação aos médios internacionais portugueses Otávio, do FC Porto, e Pedro Gonçalves, do Sporting, e aos dois clubes rivais, que acabaram no segundo e quarto lugares da I Liga, respetivamente.

“O processo foi enviado, dia 31 de maio de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”, remata o CD, em comunicado.

O FC Porto tinha anunciado avançar com uma participação ao CD da FPF contra David Neres, tendo em conta o ocorrido na última época, quando os jogadores Diogo Costa, Wilson Manafá, Fábio Cardoso e Otávio foram sancionados com um jogo de suspensão, atendendo aos cânticos insultuosos entoados contra as ‘águias’ durante as comemorações do campeonato arrebatado na visita à Luz.

Os processos disciplinares instaurados à SAD dos dragões e aos quatro futebolistas em causa resultaram de uma participação apresentada pelo Benfica, fazendo com que Diogo Costa, Manafá, Fábio Cardoso e Otávio estivessem ausentes na vitória (3-0) da edição 2022 da Supertaça Cândido de Oliveira ante o Tondela, da II Liga, em Aveiro.

Também hoje, o CD anunciou a instauração de processos disciplinares a Francisco J. Marques, após participações do Conselho de Arbitragem da FPF e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (FPF), devido a declarações sobre o setor do diretor de comunicação do FC Porto.