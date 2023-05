Com orgulho muito nosso (a capitã do Benfica escreve sobre o Benfica campeão)

Futebolista e capitã do Benfica

Paixão. Fervor. Orgulho. Há cinco anos, quando a equipa feminina do Benfica foi criada, chamaram-nos Inspiradoras, mas quem realmente nos dá inspiração são os nossos adeptos que, seja onde for, nos apoiam e empurram para as vitórias.

Muitas coisas podem mudar ao longo da nossa vida, mas fica a certeza de sermos para sempre benfiquistas.

Com o nosso tricampeonato garantido há umas semanas, no sábado, na Luz, coube-nos o privilégio de voltar a pisar o relvado, desta vez para receber o aplauso de 64 mil dos nossos. Foi excelente sentir este calor especial, numa tarde que consagrou o campeão nacional de futebol masculino.

Estar a apoiá-los na bancada, como adeptas, a vibrar e ansiar pelos golos decisivos para o desejado 38 faz-nos sentir plenamente integradas numa mística que nos une.

Eles mais que qualquer outra equipa, mas também nós, todos os que alcançam o sonho de vestir o manto sagrado sabemos que ser do Benfica é uma honra inigualável.

O nosso compromisso mais puro é ser a extensão dos benfiquistas. Trabalhar forte para, em campo, assumir a responsabilidade de ser o Benfica. Com orgulho muito nosso, dar tudo e preencher de boas sensações uma verdadeira nação de milhões.

Parabéns, campeões!

E Pluribus Unum