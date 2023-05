Roger Schmidt: “Anúncio de Grimaldo com fotografias, entrevistas, não foi inteligente. Foi desnecessário, na minha opinião”

Título a um passo

“Estamos numa nova situação agora. Trabalhámos com muito afinco para conseguir os nossos objetivos e agora estamos numa situação em que se ganharmos no domingo somos campeões. Por isso a motivação é muita. Sabemos que temos um jogo muito difícil com o Sporting, são uma equipa de topo, têm muita qualidade individual, são rápidos, têm uma abordagem tática muito clara, um treinador muito bom, com bola e sem bola, muito perigosos em transição. Mas acho que estamos no nosso melhor, jogámos a um grande nível na última semana. Estamos muito focados nos 90 minutos e acreditamos muito em nós. Queremos ganhar o jogo”

Festejar título em Alvalade

“Não interessa onde vamos ser campeões. É uma coincidência e o rival não interessa, não é um tema para mim. O único que interessa é ser campeão”

Situação Grimaldo

“Quando cheguei ao Benfica já havia muito barulho em torno do Grimaldo. Não era certo se ia ficar. Na pré-temporada acordámos começar do zero e focar-nos na época. O que aconteceu depois disso foi fantástico, para mim o Grimaldo é um líder, foi um jogador-chave, muito profissional, sempre disponível. E é um jogador que tomou muitas responsabilidades não só aqui como a nível internacional. Sabíamos que o contrato ia terminar. Fizemos tudo o que podíamos para ele renovar, mas também respeitamos o que o jogador quer e o que ele pensa para a 2.ª parte da sua carreira. É um momento crucial para a sua carreira. Eu respeito isso, não interessa a razão para a sua decisão, é a sua vida. Mesmo que estejamos desapontados, temos de olhar para a imagem completa: ele jogou seis anos pelo Benfica, sempre a um nível alto, a titular. Não há muitos jogadores com esta história num só clube. O anúncio com fotografias, entrevistas, penso que não foi muito inteligente, foi desnecessário, na minha opinião. Não é bom para o seu novo clube, porque os jogadores não querem ver fotografias do que se vai passar na nova época, querem focar-se nesta temporada. E não foi bom para nós, porque criou barulho. E não foi bom para o Grimaldo porque isto não é a imagem dele e do que ele fez neste clube. Foi um erro, não sei se foi o clube e o seu empresário a aconselhá-lo. Mas temos de ver a imagem completa: este jogador vai ter todo o meu apoio nestes dois jogos, até ao último segundo desta temporada. É meu jogador até ao último segundo”

Amorim diz que Benfica joga sempre da mesma maneira

“Sim, claro, tentamos sempre jogar da maneira que nos parece ideal. Tentamos ajustar olhando para o rival, mas em geral acreditamos na nossa maneira de jogar, com posse de bola, momentos de pressão, transição. O que queremos é um jogo intenso e dar poucas oportunidades aos rivais. Penso que o conseguimos esta temporada e especialmente em jogos difíceis fora de portas. Ele está certo, mas também vejo essa abordagem no Sporting”

Mudanças táticas para Sporting?

“Acho que nesta temporada jogámos mais contra equipas com cinco atrás do que com quatro. Não vou anunciar o onze hoje. Alex Bah está de regresso, o Gilberto também, todos estão disponíveis, todos podem jogar até amanhã. Na minha opinião, Aursnes portou-se muito bem como lateral-direito quando precisámos dele nesta posição. Ele é muito flexível”