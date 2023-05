“Queria jogar numa liga mais competitiva”: as explicações e as primeiras palavras de Grimaldo como futuro jogador do Bayer Leverkusen

Umas meras horas depois de a bota canhota inaugurar a festa do golo em Portimão, a mão esquerda de Alejandro Grimaldo sentenciou o fim de uma travessia de mais de sete anos do espanhol no Estádio da Luz. O timing talvez suscite alguns desconfortos, sobretudo entre adeptos. Afinal, na próxima jornada, em Alvalade, o Benfica pode festejar o 38.º título de campeão nacional.

O Bayer Leverkusen, sétimo classificado da Bundesliga e semifinalista da Liga Europa, é o destino do futebolista formado no Valencia e no Barcelona. O clube, quem sabe antecipando o anúncio no seguimento da confirmação desta mudança por Fabrizio Romano no domingo, publicou nesta manhã de segunda-feira uma fotografia, ao lado do treinador Xabi Alonso e de dirigentes, e ainda uma entrevista em vídeo ao canal do clube com o jogador.

“Estou muito contente por estar aqui, com este novo desafio, estou certo de que tudo vai sair muito bem e que nos próximos anos vamos ter muitos êxitos”, começou por dizer o lateral e ala esquerdo espanhol.

O futebolista admitiu que foi “uma decisão complicada”. Xabi Alonso, o técnico que entrou durante a temporada e levantou os espíritos e o somatório dos pontos, foi fundamental, pois “manteve sempre” o contacto com o jogador, admitiu. O basco mostrou-lhe não só muitíssimo interesse em contar com ele, como também as entranhas e ideias do projeto do Bayer Leverkusen.

“Queria jogar numa liga mais competitiva do que a Liga Portuguesa. Este é o sítio idóneo para mostrar a minha qualidade”, garantiu.

Convidado a traçar que tipo de jogador é, Grimaldo explicou-se: “Sou um lateral ofensivo, creio que sempre me caracterizei por fazer muitas assistências e golos. Venho ajudar na defesa e no ataque e em tudo o que o Xabi Alonso me pedir”.

Bayer Leverkusen

O esquerdino, especialista em livres diretos, uma arte em desuso, chegou ao Estádio da Luz em 2015/16, proveniente do Barcelona B, sendo sempre aplaudido pela capacidade técnica e de ligação com os colegas, nunca deixando de ser olhado com desconfiança na vertente defensiva do jogo. Quando Jorge Jesus, recentemente, optou pelos três centrais, Grimaldo ganhou finalmente asas e provavelmente sentiu-se confortável como nunca. De regresso à linha de 4, essa suposta fraqueza tem sido cada vez menos referida.

E as tatuagens?, perguntaram-lhe ainda na apresentação pelo Bayer Leverkusen. O jogador que nunca jogou pela seleção explicou que o menino com a bola era ele, “com um objetivo de chegar lá acima no futebol”. Já o leão, curiosamente o símbolo do clube que agora vai enfrentar, não tem qualquer significado, explicou. A entrevistadora disse-lhe que encaixava bem por ali em Leverkusen – o Bayer tem dois leões no logotipo.

“Era o destino, meti o leão no meu corpo para estar aqui”, disse entre sorrisos. “Estou seguro que vai ser uma boa dupla e que vai fazer tudo para haver êxito”, prometeu.

Grimaldo assinou contrato com o Bayer Leverkusen até 2027. No Estádio da Luz conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e três edições da Supertaça Cândido de Oliveira. Antes, ainda como jovem promessa do Barcelona, ganhou o Campeonato da Europa de sub-19, em 2012, ao lado de futebolistas como Jesé Rodríguez, Óliver Torres e Kepa. Julen Lopetegui era o selecionador.

O legado que deixa para trás é valioso. Segundo o Playmaker, do Zerozero, Alejandro Grimaldo, o terceiro estrangeiro com mais partidas pelo clube, é o 30.º da história do Benfica com mais jogos, sendo que ainda poderá superar João Vieira Pinto.