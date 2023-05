Roger Schmidt e o Portimonense: “Espero o que vi sempre nos jogos fora: um bom adversário que tenta tudo. Pode jogar sem qualquer pressão”

Portimonense

“Temos de estar em grande nível, a nossa abordagem durante a época foi prepararmo-nos o melhor possível. Espero o que vi sempre nos jogos fora esta temporada: o adversário tenta tudo, espero um bom oponente. Já não podem ser despromovidos, não podem ser campeões, não vão apurar-se para competições europeias, podem jogar sem qualquer pressão. Esperamos um bom jogo.”

Possibilidade de ser campeão

“Primeiro, espero um jogo difícil e espero ganhá-lo, o resto não depende de nós. Nesta situação estamos a depender dos resultados de outras equipas.”

Bah está apto?

“O Alexander treinou com a equipa, mas ainda tem um problema, já treinou na semana passada, decidimos não arriscar. Temos de tomar uma decisão hoje, tenho de falar com ele para saber se pode fazer da equipa ou não. Há outras opções para lateral direito, acho que o Fredrik [Aursnes] esteve bem nos últimos jogos. O Gilberto também tem estado bem nos treinos. Temos opções, tomo a derradeira decisão amanhã [sábado].”

Artur Soares Dias criticado no Real-City

“Apitou um jogo de uma meia-final da Liga dos Campeões. É um bom árbitro para este jogo."

Título está perto: equipa nervosa? Confiante?

“No último fim de semana contra o Braga, a situação era semelhante, a equipa mostrou muita confiança, muita crença em nós próprios, jogámos um grande jogo. Mostrámos que, mesmo quando não estamos a marcar, mantemo-nos calmos e confiantes, a acreditar. Espero o mesmo amanhã.”

Lágrimas entre dirigentes na vitória com Braga

“Mostra o que significa para nós, a vontade dos dirigentes, o sentimento tem sido transversal. Os benfiquistas querem ser bem-sucedidos, quando estamos bem ficam orgulhosos. Queremos fazê-los felizes, jogar um jogo de ataque, é o ADN do Benfica. Eles esperam de nós uma boa resposta em jogos como este, ou com o Braga. É um momento de emoção para os jogadores, staff e, claro, para o nosso presidente. O nosso presidente é do Benfica. Todos queremos ser campeões."