Roger Schmidt: “Não podemos mudar os resultados que tivemos. Mostrámos nas últimas semanas que estamos de volta”

Sp. Braga e a luta pelo segundo lugar

“Talvez eles queiram também lutar pelo primeiro lugar. Haverá grandes jogos à nossa espera. O Braga tem feito uma época muito boa, tem muita qualidade, o estilo de jogo é ativo, jogam um futebol de ataque. É um dos candidatos a vencer o campeonato. Espero um jogo fantástico no nosso estádio. Mostrámos nas últimas semanas que estamos de volta, vamos jogar em frente dos nossos adeptos, sabemos que há uma grande oportunidade de melhorar a nossa situação. Fizemos uma boa semana de treinos, os jogadores estão frescos. Viemos de jogos sem sofrer golos, é bom para a confiança. Estamos prontos para lutar até ao último dia, estamos prontos para lutar contra o Braga.”

Como abordar o jogo

“Temos de jogar com o Benfica joga, acreditar em nós próprios, mostrámos muitas vezes que não interessa contra que jogámos, em nacionais e nos jogos internacionais, tentámos sempre jogar o nosso jogo. Respeitamos sempre o nosso adversário, temos de estar muito focados no relvado, saber o que queremos fazer em campo e jogar no nosso nível de topo. É preciso que os jogadores estejam nas melhores condições físicas e temos de mostrar um futebol ofensivo e manter a organização. Não é nada de novo para nós. Vai ser preciso uma grande capacidade de luta, duelos, correr muito e ganhar as segundas bolas, mostrar qualidade nos momentos chave do jogo.”

Derrota no cenário

“Não podemos mudar os resultados que tivemos. Perdemos e empatámos, não vale a pena pensar nessas partidas, já foram há alguns meses. Agora há uma outra história. Penso que, para amanhã, não terá impacto a derrota contra o Braga na primeira volta. Temos vantagem sobre o FC Porto, também pelo Sp. Braga. Temos de olhar por aí e não olhar para trás, temos de estar focados nos 90 minutos. O passado não tem influência no jogo de amanhã. Desde o primeiro ao último apito do árbitro, o Benfica tem de ser a melhor equipa, mostrar qualidade e isso será decisivo para ganhar o jogo.”

Gonçalo Ramos não marca há vários jogos: Musa é hipótese?

“Não vou dar informações sobre a equipa. Os dois avançados estão em grande forma. O que acontece com o Gonçalo é normal, tem feito uma época fantástica, marcou muitos golos. Um avançado jovem, com tanta responsabilidade num clube como o Benfica, é normal que tenha momentos em que não marca. Aprecio que o Gonçalo esteja sempre a trabalhar, não se trata apenas de marcar golos. É um jogador muito importante, noutros aspetos táticos também, trabalha sempre arduamente, é o jogador completo. Musa esteve muito bem esta temporada, mesmo partindo do branco, tem um impacto muito bom, nomeadamente nas últimas semanas. Tem evoluído em alguns detalhes do que no início. Espero que amanhã marque, seja como titular ou suplente.”

Benfica joga antes do FC Porto: o que prefere?

“O Benfica tem de estar focado nos 90 minutos, não temos de olhar para os outros jogos. Temos de ganhar os jogos que temos pela frente.”

O que vai dizer aos jogadores?

“Os jogadores estão num grande mood, com mentalidade, tiveram muitos dias para treinar. O meu feeling é que estão frescos, motivados e confiantes. Jogos como o de amanhã é preciso colocar toda a experiência de toda a temporada. É normal ter momentos altos e baixos, é preciso aprender com as derrotas e vitórias. Ganhámos mais do que perdemos. É um processo, não é um discurso que te faz ganhar o jogo, é preciso dar motivação, acreditar em nós e na nossa unidade como Benfica. Depois, vamos para o relvado e tentamos jogar futebol.”