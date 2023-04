Roger Schmidt: “Lance com Aursnes? Para mim é 100% penálti. Não tivemos muita sorte com as decisões dos árbitros”

O que faltou?

“Hoje penso que não muito, na minha opinião. Estivemos melhor do que na última semana e estamos fora da Liga dos Campeões principalmente pelo que fizemos no primeiro jogo. Gostei do que vi no jogo de hoje. Os jogadores mostraram desde o início que ainda acreditavam e que queriam estar nas meias-finais, mesmo depois do primeiro golo. A situação já não era fácil mas conseguimos olhar em frente. Tivemos problemas para criar oportunidades porque o Inter defendeu muito perto da sua área e porque são uma grande equipa. Estou orgulhoso da minha equipa”

Porque não começou com Neres

“Foi a minha decisão e eu é que faço o onze. É normal, não era só o Neres que estava no banco. Eu tenho de tomar decisões. Na minha opinião entrou muito bem, mas estivemos bem também na 1.ª parte, por isso penso que foi a melhor decisão”

Aursnes sofreu penálti?

“Para mim é 100% penálti. Tal como na semana passada. Penso que não tivemos muita sorte com as decisões dos árbitros”

Pode prometer o campeonato?

“Não prometo nada, a única coisa que posso prometer é que vamos lutar nos últimos seis jogos”