Roger Schmidt e as críticas à equipa: “Após duas derrotas é normal que vejam isso, tiveram de esperar nove meses por este momento”

O que espera do Chaves?

“Jogo muito importante. Temos sete jogos para fazer, sete pontos de vantagem e por isso cada vitória coloca-nos mais perto do campeonato. É muito importante trazermos os três pontos, não é fácil ganhar jogos fora na liga portuguesa, isso é certo. O Chaves é uma boa equipa, muito perigosa nas transições. Jogaram bem com as equipas grandes, mostraram qualidade. Mas nós estamos preparados, com confiança, mesmo perdendo dois jogos em quatro dias, penso que ainda temos a confiança de jogar bem. Temos feito uma temporada fantástica, com muitos pontos. Os jogadores estão muito bem e perdemos dois jogos muito equilibrados, dois jogos que podíamos ter vencido mas às vezes no futebol temos de aceitar que o adversário é mais eficaz. Mas continuo a ver uma equipa muito motivada no treino e vamos mostrar isso mesmo amanhã”

Paragem pode explicar derrotas? Confia em todos os jogadores?

“Jogámos 11 jogos na segunda metade da temporada, ganhámos 10 e marcámos 27 golos e sofremos dois. Agora perdemos com o FC Porto, uma grande equipa. Não jogámos ao nosso melhor nível mas até agora os jogadores têm sido fantásticos. Tenho de tomar decisões durante o jogo e na terça-feira acho que os jogadores ainda estavam frescos, com capacidade de criar oportunidades e é por isso que não mudei muito. Os jogos no banco também estão bem. O Morato e o Gilberto não têm tido tanto jogo e estiveram bem. Confio em todos os jogadores, durante o jogo tomo decisões, naquele jogo precisávamos de golos e eu confiava naqueles jogadores para os fazerem”

David Neres pouco feliz após Inter

“Estava desiludido porque perdemos, desiludido porque deu uma grande assistência para o Gonçalo [Ramos] mas ele não conseguiu marcar. É claro que estava desiludido por não jogar de início mas já falámos e está tudo bem. O David é um jogador muito importante para nós. Não vou dizer se será titular amanhã, mas estou muito feliz com ele e não há problemas”

Benfica parece cansado. Neres poderia ser uma boa opção?

“Percebo que é a sua opinião, mas eu tenho de olhar para o panorama geral. Com 27 jogos de liga feitos, 71 pontos, marcámos muitos golos… há jogos em que não vamos estar a 100% e isso é o futebol. Não somos invencíveis. Temos de trabalhar muito, todos os dias, mostrar um bom estilo de jogo, uma boa cultura e é isso que os jogadores estão a fazer. Se um jogo corre menos bem, a minha opinião não vai mudar. Eu olho para o panorama geral. Com esta quantidade de pontos normalmente em outras ligas já se é campeão. Após duas derrotas é normal que vejam isso na equipa, tiveram de esperar nove meses por este momento. Eu percebo, mas nada nos está a afetar na nossa confiança. Amanhã é uma nova hipótese para nós e se ganharmos vamos falar de outros temas, mas percebo que se fale destas duas derrotas, mas como treinador vejo as coisas de uma forma algo diferente”

Ansiedade pode fazer mal à equipa?

“Mas é toda a temporada assim. Se queres ser campeão em Portugal tens de ganhar quase tudo, quando tens um FC Porto, Braga, Sporting. Ser campeão em Portugal não é fácil e é preciso ganhar. Não vai ser só amanhã, toda a temporada