Roger Schmidt: “O título fica entregue em caso de vitória do Benfica? Já sabem a minha resposta. É claro que não”

Expectativas para o jogo

“Amanhã temos um grande jogo, 1.º contra o 2.º da liga, à 27.ª jornada, com duas equipas de topo, com grande qualidade. Estamos entusiasmados para jogar e ganhar este jogo. Tivemos uma semana muito boa, os jogadores estiveram felizes mas também concentrados. Sabemos que temos de esperar um grande rival pela frente, mas também temos muita confiança, já tivemos muitos jogos deste nível no nosso estádio deste ano e estamos completamente focados”

Benfica é favorito?

“Para mim não interessa quem é favorito ou não, não é o meu trabalho dizer quem é o favorito. Estamos focados e sabemos o que temos de fazer em campo. É claro que a situação na liga é muito clara, temos 10 pontos de vantagem, jogamos em casa, em frente aos nossos adeptos. Não podemos ignorar que é um jogo muito importante para as duas equipas, o FC Porto tem uma grande oportunidade aqui e nós vemos o jogo também como uma grande oportunidade”

É o jogo mais importante para Schmidt desde que chegou ao Benfica?

“É claro que é um jogo muito importante, mas para mim o jogo mais importante é sempre o que se segue. Isso é muito claro. Já jogamos grandes encontros este ano, a começar na qualificação para a Champions, em que tínhamos essa pressão de entrar na Liga dos Campeões. O meu trabalho como treinador é preparar os meus jogadores a usar o momento, a jogar bem, não temos de fazer nada de especial amanhã, só jogar ao nosso melhor nível”

Com vitória o título está entregue?

“[Risos] Já sabem a minha resposta! É claro que não. É claro que são 27 jornadas e temos 10 pontos de vantagem e se ganharmos a probabilidade de sermos campeões fica mais alta. É um jogo importante, mas até sermos campeões não me vou considerar realmente campeão”

Que ponto forte do FC Porto gostaria de ter na sua equipa?

“Não vou falar de uma características apenas. Acho que o FC Porto é uma equipa muito forte, com muita qualidade individual e um treinador muito experiente e habituado a ganhar títulos nos últimos anos. Isso é muito claro, mas temos de ver todo o panorama. É uma equipa que vai fazer tudo para amanhã fazer um grande jogo e nós sabemos tudo sobre eles. O que precisamos amanhã não é estar preparado para apenas um ponto forte. E o principal é acreditarmos em nós próprios, é o que temos feito ao longo da temporada, tentamos jogar o nosso jogo, com alguns ajustes conforme o rival, mas sempre com o estilo do Benfica”