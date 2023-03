Além da certidão para investigar mais de 400 mil euros que vieram de Angola para as contas do empresário José “o senhor 11 por cento” Bernardes, a operação Saco Azul poderá dar origem a mais uma investigação criminal: no início de Fevereiro, um funcionário da secretaria-geral do Benfica deslocou-se aos correios para levantar três notificações do Ministério Público: uma do Benfica SAD, outra do Benfica Estádio e uma terceira para o ainda administrator, Domingos Soares Oliveira.