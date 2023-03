Roger Schmidt: “Falhámos algumas boas oportunidades na primeira parte, mas foi bom marcar o golo antes do intervalo”

Análise ao jogo

“Acho que o Marítimo jogou muito bem, jogou com muita intensidade e bravura sem a bola. Pressionaram alto. Foi um bom jogo, acho que precisámos de paciência. Falhámos algumas boas oportunidades na primeira parte, mas foi bom marcar o golo antes do intervalo. Depois do intervalo, estivemos muito bem, marcámos bons golos. Merecemos a vitória, parabéns ao Marítimo, acho que estiveram muito bem"

Neres ocupou posição de Rafa

“O David marcou dois golos, acho que fez um bom jogo. No geral, estou feliz com todos os jogadores. Fizemos um bom jogo fora de casa. Parabéns à equipa”

Estreias de Tengstedt e Schjelderup

“Tiveram de esperar muito tempo. Mas chegaram depois da pausa de inverno, precisaram de oito semanas de pré-época para estarem prontos. Tenho de cuidar de todo o plantel, eles chegaram tarde ao plantel, sem a condição física. Precisaram de alguma paciência, é normal, mas acho que foi bom para eles jogarem pela primeira vez pela equipa principal do Benfica”