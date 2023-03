Roger Schmidt: “O Rafa pensou muito na decisão de abdicar da seleção e acho que não vai mudar de ideias”

Expetativas para o jogo

“Ambas as equipas precisam dos três pontos. O Marítimo está numa situação difícil na Liga, precisa de ganhar, particularmente em casa. A minha equipa mostrou nas últimas semanas que pode jogar bom futebol, é uma tarefa difícil para nós, mas estamos num bom momento e prontos para amanhã”

Elogios de Thierry Henry para Gonçalo Ramos

“Não li, mas claro que o Gonçalo Ramos está em destaque. Estou muito feliz com ele, aprecio a atitude dele, é um jogador de equipa, trabalha muito. Mas claro que, sendo jovem e jogando na Liga dos Campeões, se marcares estarás em destaque”

Lesão de Gonçalo Guedes

“É uma pena. O Draxler também já estava lesionado para o resto da época. O Gonçalo voltou para o Benfica, tinha muita motivação para jogar por este clube. Ele já tinha alguns problemas no joelho há algumas semanas, agora não pode continuar a jogar. A decisão do departamento médico e do jogador foi a operação. Não sou um especialista, mas deve estar de fora entre quatro a seis semanas”

Boa época de Florentino

“Não há segredo. Desde o primeiro dia da pré-temporada, vi um jogador muito focado e motivado. Mostrou muita qualidade e adaptou-se bem a este estilo de jogo. É um médio de topo, com e sem bola. joga numa posição importante, no meio de tudo. Tem estado a um nível elevado durante toda a época. Tem uma atitude muito profissional, jogou com diferentes jogadores perto dele, consegue adaptar-se”

Deveria Rafa reconsiderar a decisão de abdicar da seleção

“Rafa foi eleito o melhor em campo contra o Brugge, mas deu o prémio ao Gonçalo Ramos. Acho que ambos mereceriam o prémio. Quanto à seleção, o Rafa pensou muito na decisão de abdicar da seleção e acho que não vai mudar de ideias”