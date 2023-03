João Neves, o adolescente de camisola para dentro dos calções do Benfica que “se sente como peixe na água” a competir

Aos 74' do Benfica - Club Brugge, quando o marcador já mostrava um 4-0 que deixava a Luz em festa, Roger Schmidt lançou Morato e João Neves. O médio português, de 18 anos, pisou o relvado de face tímida, camisola para dentro dos calções, apreciando o cenário do seu 10.º jogo pela equipa principal, o primeiro em casa na Liga dos Campeões. Habituado a entrar em campo para os minutos finais das partidas nas últimas semanas, aquela seria a oportunidade que teria para estar mais tempo em campo, já que o alemão que orienta o Benfica tinha-o sempre lançado mais tarde nos desafios.

Se a cara poderia parecer de timidez, impressão talvez causada pelo ar de menino adolescente, a entrada em campo foi com personalidade. Com os braços levantados a pedir a bola, movimentando-se à direita, ao centro e à esquerda. Os primeiros toques foram à direita, combinando com Gilberto ou António Silva. Com 19 anos, 32 partidas pela equipa principal e presença num Mundial, o central parecerá um veterano de guerra aos olhos de João Neves, que por vezes vai colocando a língua colada à bochecha, à Gavi ou Nani.

Numa longa posse de bola, o lance foi viajando da direita para a esquerda, sempre acompanhado pelo médio, que foi seguindo a ação. De um lado foi ao outro, regressando ao centro quando a jogada voltou à direita inicial. Aí, António Silva fez um passe vertical para Gonçalo Ramos, que combinou com Rafa. João Neves, energético indo atrás da zona da bola como um menino que a quer por perto no recreio da escola, ofereceu-se para dar continuidade ao ataque.

Serviu David Neres, que disparou para golo. O jovem português festejou com intensa alegria - não é todos os dias que um adolescente faz uma assistência na Liga dos Campeões no Estádio da Luz. O 5-0 começou por ser anulado, mas, após consulta do VAR, contaria. Uma primeira assistência pela equipa principal para João Neves, para quem tudo nestes dias soa a estreia: debute pelo Benfica a 30 de dezembro, na Luz a 6 de janeiro, na Champions a 15 de fevereiro.