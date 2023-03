Domingos Soares de Oliveira, o homem que queria levar o Benfica à Premier League, “não será tema até junho”. Rui Costa “exigiu estabilidade”

Foi, de facto, um tema discutido na reunião semanal dos órgãos sociais do Benfica, realizada esta quarta-feira. Membros da administração do clube da Luz terão colocado em causa a permanência de Domingos Soares de Oliveira, co-diretor-executivo da SAD do Benfica, um dos arguidos no processo ‘Saco Azul’ por suspeitas de fraude fiscal. A “CNN” avançou que Rui Costa tê-lo-á informado de que abandonará o cargo no final da época, e só aí.

Na dita reunião, o presidente do Benfica “exigiu foco e estabilidade” até ao desfecho da temporada, diz fonte do clube à Tribuna Expresso, querendo o líder do clube que Domingos Soares de Oliveira “não volte a ser tema até junho”. E Rui Costa explicitou que quem “não compreendesse” essa exigência para a estratégia dos encarnados “poderia sair” - postura que poderá denotar uma mensagem publicamente passada pelo ex-jogador, ainda antes de ser eleito.