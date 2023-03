Pelo segundo ano seguido, o Benfica vai receber um recorde de prémios de jogo da UEFA: €71,7 milhões

São 184 páginas de um volumoso Relatório e Contas da SAD do Benfica que, em formato digital, se põe a jeito de ser pesquisado pelas magias da tecnologia e por um simples Control + F que torna esta caça num ato de rapidez. Na vigésima quarta folha está a frase que toca no ponto que seduz os cuidadores das finanças dos clubes e passa diante dos olhos de adeptos nos títulos noticiosos, provavelmente sem a mesma atenção prestada: “Em termos operacionais (...) verificou-se uma melhoria face ao período homólogo. Esta variação está essencialmente relacionada com: (i) o desempenho desportivo na Liga dos Campeões”.

A prestação na rainha das provas do futebol europeia constar logo como primeiro motivo no documento relativo a 2021/22 não é surpresa, antes confirmação, mais uma, da dependência dos cofres em euros vindos da UEFA. Na época passada, o Benfica recebeu €65,4 milhões em prémios da entidade, um recorde para o clube após alcançar os quartos de final da Champions onde acabou de regressar: com um 0-2 em Brugge e um 5-1 em Lisboa, a equipa volta a ser uma das oito melhores da competição. E ao elogiável espalhafato desportivo virá mais um máximo histórico nos zeros à direita.

Com a passagem aos ‘quartos’, o Benfica garantiu que baterá os rendimentos da última temporada. Vai receber cerca de €71,7 milhões e aumentar o recheio uefeiro nos seus resultados operacionais, que traduzido para o campo deverá possibilitar ao clube manter o investimento na sua equipa principal. A este número se chega pelo somatório dos €38,4 milhões recebidos só pela entrada na fase de grupos, os €13,1 milhões das quatro vitórias (€2,8 milhões cada uma) e do par de empates (€930 mil à cabeça), os €9,6 milhões pela chegada aos oitavos de final e os €10,6 milhões da qualificação para os ‘quartos’.

E receberá, pelo menos, esses €71,7 milhões.

Porque nas magicações de euros da UEFA, além do que é tabelado no início de cada época, entram as variáveis que são calculadas no desfecho das competições. Os clubes ainda recebem uns milhões conforme a sua classificação no coeficiente da entidade - onde o Benfica é o atual 15.º classificado entre 100 equipas - e também uma verba vinda do market pool. O que é isto? “Um valor proporcional de cada mercado televisivo representado pelos clubes que participam na fase de grupos”, explica a UEFA. No fundo, as equipas vindas dos países onde a fatia das receitas televisivas é maior receberão mais dinheiro. Às portuguesas não tocará muito, mas ainda representa um acréscimo de receita.

Nas últimas 10 épocas, só por duas o Benfica superara a barreira dos €50 milhões - em 2021/22, quando amealhou €65,4 milhões pela aventura até aos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, e em 2018/19, fruto de uma queda na fase de grupos da prova seguida de uma ida à fase das oito melhores equipas da Liga Europa. Porventura estranho, por se tratar da segunda prova da UEFA onde os ganhos mirram sem cerimónias, mas uma leitura do Relatório e Contas da SAD desse exercício dá os porquês: “De referir que na presente época, entrou em vigor o novo ciclo de distribuição de verbas por parte de UEFA, que implicou um aumento considerável dos valores a que o Benfica teve acesso.”

Se faltassem justificações, basta recordar o que sucedeu, antes dessa atualização, nas duas temporadas consecutivas (2012/13 e 2013/14) em que o Benfica só parou na final da Liga Europa: nunca ultrapassou sequer os €25 milhões em prémios.

Os prémios da UEFA recebidos pelo Benfica nas últimas 10 épocas:

2021/22: €65,4 milhões (‘quartos’ da Champions)

2020/21: €10,1 milhões (eliminado na 3.ª pré-eliminatória da Champions e 16 avos da Liga Europa)

2019/20: €48,5 milhões (fase de grupos da Champions e 16 avos da Liga Europa)

2018/19: €56,7 milhões (fase de grupos da Champions e ‘quartos’ da Liga Europa)

2017/18: €17,8 milhões (fase de grupos da Champions)

2016/17: €31,5 milhões (‘oitavos’ da Champions)

2015/16: €35 milhões (‘quartos’ da Champions)

2014/15: €14,5 milhões (fase de grupos da Champions)

2013/14: €22,4 milhões (fase de grupos da Champions e 2.º lugar na Liga Europa)

2012/13: €21,7 milhões (fase de grupos da Champions e 2.º lugar na Liga Europa)