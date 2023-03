Roger Schmidt: “As equipas com menores orçamentos têm menos hipóteses de ganhar a Liga dos Campeões, mas nada é impossível”

Que Club Brugge espera?

“Esperamos uma equipa a ir à procura dos quartos-de-final. A situação é clara: disputámos um jogo, ganhámos e, se eles quiserem passar, precisarão de, pelo menos, dois golos. Terão de atacar e tentar procurar esses golos. Nunca sabemos qual o plano do adversário, mas temos confiança no que podemos fazer. Claro que temos uma vantagem, porque ganhámos, mas queremos voltar a mostrar que merecemos estar nos quartos-de-final. Ainda que o Brugge não esteja no melhor momento da temporada, conhecemos a qualidade deles. Num dia bom, pode-nos criar muitas dificuldades. São muito organizados”

Benfica pode ganhar a Liga dos Campeões ?

“Todas as equipas que estão nas eliminatórias podem ganhar a Champions, mas não com a mesma probabilidade. As equipas com menores orçamentos têm menores hipóteses de ganhar a Liga dos Campeões, mas nada é impossível. Neste momento, estamos focados em chegar aos quartos-de-final, ainda não está feito. Passo a passo”

Situação clínica de Bah

“Toda a equipa, com exceção de Draxler e Ristic, estão aptos”

Pode ser a primeira vez que Schmidt chega aos quartos-de-final da Liga dos Campeões

“Ainda não o fizemos, portanto não significa nada. Se fizermos um bom jogo e passarmos, podemos falar disso, mas ainda não o conseguimos. Falta um jogo”

É o momento para abrir negociações sobre renovação de contrato?

“Já disse, várias vezes, que estou muito feliz por fazer parte do Benfica. Não acabo contrato no final da época, tenho mais um ano de contrato. Até agora, temos feito uma época muito boa, mas só avaliaremos no final da temporada. Estamos num momento decisivo na Liga dos Campeões”

Chiquinho voltará à titularidade?

“Pensaremos nisso, ainda não está decidido. Mas estou feliz por ter todas as opções. Chiquinho e Gonçalo Guedes podem jogar, agora teremos de pensar sobre isso. Aursnes pode fazer várias posições, veremos. Precisamos de uma boa abordagem para o início, mas também precisamos de substitutos de topo. Na primeira mão, o Neres e o Guedes mostraram que os suplentes podem ser decisivos”