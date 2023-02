Roger Schmidt e a importância de Aursnes: “Dá equilíbrio, é muito completo, consegue correr muito, é taticamente inteligente e muito fiável”

Jogo

“O que espero é um jogo difícil. Tivemos uma primeira impressão deles no jogo em casa, marcámos no último segundo. Eles confirmaram durante a época, muitas vezes, que acreditam neles próprios, que têm qualidade individual, velocidade, estão a olhar para soluções no futebol. Não é fácil jogar contra eles, especialmente quando jogam em casa. Na última semana jogaram com uma linha de 4, têm abordagens diferentes. Estamos habituados, não sabemos exatamente como jogam contra nós, às vezes mudam por causa de nós. Estamos preparados para linhas de 4 ou 5. O que precisamos é de um foco muito bom e temos de estar preparados para um jogo duro. Penso que mostrámos no último jogo contra o Boavista que se a história do jogo não está a ser boa para nós, porque não marcamos e o Boavista marca, mostrámos que acreditamos sempre em nós e que podemos marcar no fim. Temos de estar preparados para a história do jogo.”

Benfica mais ofensivo como na segunda parte no Boavista?

“Então, você quer que anuncie o 11? [risos] Não estou certo, para ser sincero, ainda estou a pensar. Mas eu sei do que fala, penso que foi bom termos metido David Neres porque não marcámos na primeira parte, mas na minha opinião criámos grandes oportunidades. De qualquer forma, estamos a marcar muitos golos, mas também falhamos muitas oportunidades, é algo que queremos melhorar. Amanhã veremos em que condição estão os jogadores e depois temos de tomar a decisão certa para a equipa titular. É importante também pensar nos substitutos, como no último jogo, mas também com o Club Brugge, em que Gonçalo Guedes e David Neres trouxeram energia. Eles são sempre opções para o 11 titular porque são muito bons jogadores e estão em boa forma. Estou sempre a pensar nisso. No último jogo meti Rafa e Gonçalo Ramos à frente, foi depois das lesões deles, precisavam de tempo de jogo também para voltarem a estar em forma para o que vem aí. Jogaram já duas vezes. Há opções diferentes. Mas, claro, precisamos do 11 titular e de muito bons jogadores do banco.”

Rafa

“Ele está bem. Sofre sempre muitas faltas, mas não há problema nenhum com ele. Está OK.”

Sente mais pressão para ser campeão?

“Faltam 13 jogos para sermos campeões. No início da época eram 34 jogos, tens quase de ganhar todos. A pressão não está a aumentar, ainda está ali. É isso que queremos dar aos adeptos, queremos dar-lhes o campeonato, estamos a trabalhar muito para isso. Em cada jogo é muito importante ganhar pontos. No final da época precisamos de muitos pontos para sermos campeões. Neste momento estamos numa boa situação, somos a única equipa que depende de si. Queremos manter esta situação, é por isso que tentamos estar focados nos próximos 90 minutos. Sabemos quão difícil é ganhar jogos, especialmente fora. Como disse no início, Vizela é uma equipa muito boa, respeitamo-los. Vamos dar tudo amanhã para ganhar o jogo e trazer os 3 pontos.”

Fredrik Aursnes +10?

“[risos] Estou muito feliz que ele esteja aqui. Precisamos sempre equilíbrio na equipa e o Fredrik Aursnes é um jogador que te dá equilíbrio, porque é muito completo, consegue correr muito, talvez seja o que corre mais na nossa equipa, jogue no meio-campo ou à frente. É muito inteligente taticamente, é muito fiável na globalidade. Este tipo de jogadores são sempre cruciais, por isso estou feliz que ele esteja aqui. Estou também feliz, e talvez um bocadinho surpreendido, por ele se ter desenvolvido tão rápido tudo no seu jogo. Consegue ajustar o seu comportamento dependendo da posição em que joga, parece que pode joga em todas posições da frente ou do meio-campo. Conseguir manter este nível é muito bom, estou muito feliz. Beneficia do estilo de jogo e dos jogadores que estão à volta. Neste momento há muitos jogadores a jogar bem. A razão por isso é porque os jogadores estão conectados.”

Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos são compatíveis?

“Sim, claro. O Gonçalo Guedes já mostrou como foi importante trazê-lo, já jogou jogos muito bons. Esteve muito bem como suplente. Ramos esteve lesionado, só jogou dois jogos, por isso não têm jogado juntos. Mas claro que encaixam muito bem. O Gonçalo Guedes pode jogar em diferentes posições. Pode jogar a avançado ou segundo avançado, que são talvez as melhores posições para ele.”

Notícias sobre clube

“Vejo o grupo muito focado e com um bom ambiente. Estas coisas estão no background, são histórias antigas, para ser honesto não sei nada sobre isso. Não está no meu foco, não vejo que afete os jogadores.”