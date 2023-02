Roger Schmidt: “Nos últimos jogos jogámos muito bem desde início, marcámos nas alturas certas. Hoje foi um bocadinho diferente”

Jogo

“Estamos muito contentes. A vitória não foi fácil. O Boavista jogou bem e foi necessário paciência. Na segunda parte tentámos pressionar para jogar mais rapidamente, utilizar as faixas laterais e atacar mais na grande área. Tivemos de esperar, mas isso faz parte. Se não marcarmos no início ou no meio do jogo, há que ter confiança. Hoje tivemos uma boa atitude. Estivemos confiantes e merecemos vencer.”

Jogo II

“Nos últimos três, quatro, cinco jogos jogámos muito bem desde início. Marcámos nas alturas certas. Hoje foi um bocadinho diferente. Depois do 1-0, eles marcaram na primeira oportunidade que tiveram, no primeiro remate à baliza. Os meus jogadores mantiveram-se concentrados, aceleraram o jogo. No final não deram oportunidades ao Boavista. Os jogadores demonstraram muita motivação, um grande esforço e a consequência final são os golos.”

Jogadores sentiram ansiedade?

“Não. Como já disse, respeitamos sempre o adversário, é difícil ganhar jogos. Não há dúvidas sobre a justiça desta vitória. Tivemos muita posse de bola, criámos muitas oportunidades. Eles tiveram um ou dois remates à baliza. Temos de demonstrar uma boa atitude e abordagem. Estou muito feliz com o desempenho dos meus jogadores.”