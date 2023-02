Roger Schmidt e a luta pelo título com o FC Porto: “Claro que estamos sob pressão. Espero uma corrida dura até à última jornada”

Boavista pode jogar com linha de 3 ou 4 atrás

“Nunca sabemos qual será a abordagem do adversário. O Boavista jogou muito no início da época com linha de três, mas no último jogo atuou com linha de quatro. Há diferenças, mas estamos habituados a isso e, no final de contas, tentamos estar focados em nós próprios”

Vitória do FC Porto coloca pressão?

“Não vi o jogo, mas claro que estamos sob pressão. Se estás numa competição com muitas equipas boas, claro que não é fácil ser campeão, mesmo quando tínhamos uma vantagem maior do que a que temos agora. Espero uma corrida dura até à última jornada, estamos preparados para isso. Mas estamos focados em nós próprios. Temos de fazer 90 minutos de topo agora contra o Boavista, não olhar diariamente para a tabela. A tabela é uma consequência do que fazemos durante a semana”

Fala com os jogadores sobre a diferença para o FC Porto?

“Não, quando falo com eles é sobre a atitude de todos nós, estamos na mesma página com os jogadores. Vejo muita alegria e confiança em toda a equipa, estamos focados em nós próprios”

Mudar mentalidade de um jogo da Champions para a I Liga

“É sempre um desafio estar pronto para o próximo jogo. Estamos habituados a isso, tem sido assim durante toda a época. Temos de preparar os jogadores no plano físico e tático. Vimos sempre uma equipa preparada”

O que tem achado do nível da I Liga?

“Não é o momento de tirar conclusões sobre a liga portuguesa, estamos a meio da época. Mas posso dizer que é uma competição dura, com jogos muito difíceis, vejo muitos bons treinadores, que preparam taticamente bem as equipas. Vejo qualidade individual, gosto desta competição, sendo honesto. É isso que posso dizer, mas ainda faltam muitas jornadas”

Colegas têm chamado “Zidane” a Chiquinho

“Não ouvi isso, terei de falar com os jogadores. Há coisas semelhantes no que Chiquinho tem feito, especialmente a manter a bola, ele é muito forte nisso, que era uma das grandes qualidades de Zidane, um dos melhores jogadores de sempre no meio-campo. Não sei se será possível chegar a esse nível, mas estou muito feliz com o Chiquinho. No começo da época ele já tinha mostrado qualidade, mas era difícil para ele ser titular. Mudámos um pouco a posição dele, que também pode ser médio-ofensivo, mas olhando ao perfil dele, consegue controlar o jogo, estar disponível na construção e não cometer erros sob pressão. Tem um bom primeiro toque, consegue correr muito e é bom em duelos, é mais o perfil de um médio-centro no nosso sistema. É um jogador muito fiável. É um exemplo que, na idade dele, ainda se pode evoluir”