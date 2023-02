Roger Schmidt: “Metade do trabalho está feito, mostrámos que acreditamos em nós”

Jogo

"Ganhar fora, numa eliminatória da Champions, é sempre um primeiro passo muito bom, metade do trabalho está feito, hoje mostrámos que acreditamos em nós mesmos, mas a eliminatória está no intervalo. No início demorámos a entrar no jogo, o Brugge fez uma pressão muito alta e tivemos de defender numa zona perigosa, mas mesmo aí mostrámos qualidade. No final da primeira parte já estávamos com o controlo do jogo, a ter oportunidades. Foi bom marcar logo no arranque da segunda parte e depois do segundo golo o jogo ficou decidido."

Intervalo

"Disse que estávamos bem, mas que poderíamos ser melhores. Este é um dos jogos mais importantes que poderíamos jogar. Disputamos a fase a eliminar da Liga dos Campeões e isso sentiu-se algo na mente e corpo dos jogadores. Mostrámos bravura desde o início da segunda parte, e alta pressão e boas bolas. Depois, também dominámos o jogo."

É possível ganhar a Champions?

"É um caminho muito longo, temos de ir jogo a jogo. Por agora, a Champions League fica em pausa durante algumas semanas. Depois precisaremos de uma exibição de topo na segunda mão."