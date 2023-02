Roger Schmidt e o mau momento do Club Brugge: “A minha experiência diz-me que isso não é assim tão importante”

Que jogo espera

“Vamos tentar jogar como tentamos jogar sempre, com um futebol intenso e dinâmico. O Brugge tem uma equipa com jogadores rápidos na frente, espero duas equipas à procura do golo. É isso que esperamos, estamos ansiosos por este jogo. Trabalhámos muito para chegar a esta fase a eliminar, conseguimos o apuramento num grupo muito complicado. Queremos competir ao mais alto nível, vamos ver o que será possível fazer amanhã.”

Momento do Club Brugge

“A minha experiência diz-me que isso não é assim tão importante. Estou certo que treinador, clube, adeptos e jogadores estão muito motivados. Passaram um grupo muito difícil com o FC Porto, bateram o Atlético Madrid e o Bayer Leverkusen. Eles merecem estar aqui. A qualidade individual deles é evidente, não penso que vão pensar muito no momento em que estão a viver. Ambas as equipas vão estar ao seu melhor nível.”

Rafa & Gonçalo Ramos

“Temos muitos que podem ser titulares, Rafa e Gonçalo Ramos também. Foi importante para eles jogarem em Braga, depois das lesões. Eles estão prontos e muito motivados para começar o jogo ou entrar depois.”

Já desculpou Bah pela expulsão?

“É algo que acontece. Dias antes fez o primeiro golo com a camisola do Benfica, aí estava feliz, depois aconteceu o que aconteceu. Faz parte do futebol. Teve azar, não é um jogador faltoso, temos de o desculpar, temos de aceitar. Não foi possível seguir em frente na Taça de Portugal, o foco está na Liga dos Campeões.”

Benfica é favorito?

“Esse tipo de perguntas não são para mim, são para vocês jornalistas, não me interessa saber se somos ou não favoritos. Estamos focados nos primeiros 90 minutos da eliminatória, é o que interessa para nós.”

Gonçalo Guedes e a posição 9

“O Gonçalo Guedes não é um ponta de lança, é mais segundo avançado. Tivemos de o colocar numa posição diferente, foi a minha escolha. Ele e o David Neres estiveram bem, são jogadores rápidos e fortes na finalização, são diferentes. O Gonçalo Guedes esteve bastante bem, é um jogador que trabalha muito, que finaliza muito bem, daí fazer muitos golos. Veremos quem vai jogar de início.”