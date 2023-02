Roger Schmidt: “Quando jogámos 11 contra 11, pensei que as probabilidades de ganharmos o jogo eram bastante elevadas”

A eliminação da Taça de Portugal

“Penso que fizemos um jogo muito bom até à expulsão, controlámos tudo, depois ficou mais difícil, concedemos logo o 1-1, mas, mesmo com 10 jogadores, estivemos bem e tivemos os nossos momentos, a atacar e em posse de bola. Não vi grande oportunidades para o SC Braga e, depois, nos penáltis basta um erro para ser fatal. Temos de aceitar que fomos eliminados, mas a atitude dos jogadores foi muito boa.”

A expulsão mudou o jogo?

“O cartão vermelho… Quando jogámos 11 contra 11, pensei que as probabilidades de ganharmos o jogo eram bastante elevadas, estávamos numa boa estrutura e o SC Braga não estava tão compacto como no jogo anterior. Mas, no futebol, tens de aceitar o resultado do jogo, tivemos um cartão vermelho e não fizemos o suficiente para ganhar.”

Consequências do resultado

“Nenhumas. Aceitamos a derrota e agora estamos focados no campeonato e na Liga dos Campeões, são as provas mais importante e estamos em boa posição. Os jogadores, como disse, demonstraram que estão em boa forma, com um bom ritmo e têm de continuar a fazer a o que têm feito.”