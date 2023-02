Roger Schmidt: “É outra oportunidade para mostrarmos que somos capazes de ganhar em Braga”

Única derrota da época foi contra o SC Braga

“Penso que podemos esperar um jogo muito bom e intenso, é uma competição diferente, gosto muito da Taça porque, no fim, jogas sempre contra vencedores. Queremos ser uma das equipas na final e um jogo fora, contra o SC Braga, é difícil, mas já mostrámos esta época que somos capazes de jogar bom futebol fora de casa. Amanhã [quinta-feira] temos de mostrar que queremos ganhar a Taça, é uma questão de atitude, falámos sobre isso, estamos preparados e ansiosos por jogar.”

Mentalmente, o que representa isto?

“É uma competição diferente, um jogo diferente. Para o campeonato, eles mereceram ganhar, não tivemos ao nosso melhor nível e eles foram muito eficazes com as suas oportunidades, nós não. Temos de aceitá-lo. Já jogámos 36 ou 37 jogos, mas há sempre um adversário que quer o mesmo, as outras equipas às vezes saem-se melhor. Amanhã é outra oportunidade para mostrarmos que somos capazes de ganhar em Braga.”

O Gonçalo Ramos vai jogar?

“Sim.”

Quão importante é Ricardo Horta no SC Braga e o reencontro com Pizzi

“Quero falar dos meus jogadores, não sobre os do SC Braga, veremos qual será o onze deles e que jogadores vão estar no campo.”

Chiquinho vai continuar a ser titular?

“Ele já fez boas exibições esta época, mostrou todas as qualidades que precisa na posição [a 6] com a bola, sem ela, a sua capacidade física - que será muito importante para o jogo de amanhã. Acho que ele o tem feito muito bem, tem de manter a forma e estou muito feliz com ele, é muito positivo nos treinos, treinou sempre a um nível top e agora está a ter as recompensas pela forma como tem melhorado. É um exemplo do que se pode atingir quando temos uma atitude muito boa.”

Há Guedes, Rafa, Aursnes…

“É bom que todos estejam em forma e sem lesões, claro que os jogadores que jogaram a semana passada têm uma vantagem, estão com o flow, com o Gonçalo e o Rafa temos de atingir esse nível outra vez. Temos de decidir o que é melhor para eles. Temos tantos jogos nas próximas semanas, eles serão importantes para nós, já o mostraram. Temos de encontrar a abordagem certa para o jogo de amanhã.”

As renovações de Grimaldo e Otamendi

“Claro que os jogadores sabem que eu espero que fiquem, já têm esse feedback da minha parte, tento reconhecer-lhes a importância, são jogadores-chave para nós, mas estas negociações estão sempre no background, é normal, acontece entre os seus agentes e os responsáveis do clube. Os jogadores têm de estar focado no aqui e no agora, vejo-os focados. São ambos líderes na nossa equipa, muito confiáveis nas suas prestações, estão a mostrar uma atitude muito boa e espero que renovem. Mas, como já disse, se os contratos acabam no verão é difícil para nós e para todos os clubes. Veremos o que acontece.”

Schjelderup e Tengstedt estrearam pela equipa B. Vão jogar agora na principal?

“Não, decidimos que vão jogar outra vez pela equipa B no sábado, estão a ir bem nos treinos, mas creio que ainda estão na fase em que os temos de preparar, de momento os jogadores de ataque estão todos disponíveis e temos de aproveitar para fisica e taticamente os melhorarmos. Podem ter ritmo de jogo na equipa B, a oportunidade de competirem na II Liga é perfeita, penso que é esse o plano, provavelmente na próxima semana, em Bruges, já poderão fazer parte.”