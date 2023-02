Roger Schmidt e a vida depois de Enzo: “O Chiquinho está a evoluir muito nos últimos meses, principalmente nessa posição”

Casa Pia

“Estamos muito felizes por voltar ao nosso estádio depois de três jogos fora, por isso estamos ansiosos por este jogo. Jogámos contra o Casa Pia no início da época, vencemos 1-0 e foi um jogo muito duro. Foi um trabalho complicado vencer. Têm confirmado esse desempenho ao longo do ano, são muito organizados, muito bons a defender, não dão muitos espaços. Merecem estar onde estão. Temos jogado muito nas últimas semanas com equipas com esta mesma abordagem. Temos de saber que vamos jogar com uma equipa com ainda mais qualidade individual, muito perigosos na frente”

Papel de Enzo, quem o fará?

“Jogámos quase sempre da mesma forma. Temos cinco jogadores para essa posição: Chiquinho, Tino, Aursnes, João Mário e o João Neves. Dependerá sempre do rival, da forma dos jogadores. O Chiquinho está a evoluir muito nos últimos meses, principalmente nesta posição. Ele está muito confiante nesta posição, corre muito, é bom com a bola, taticamente é muito fiável. Está muito bem, tal como o Tino. Mas temos outras opções e podemos compensar a saída do Enzo”

Plantel sem substituto para Enzo

“Temos 21 jogadores e três guarda-redes. No início da época tínhamos demasiados jogadores, muito não tiveram minutos. Queríamos uma equipa mais compacta. A partida do Enzo foi inesperada, mas a nossa decisão foi deixar as coisas como estavam porque no último dia é difícil fazer uma boa transferência. Para mim, as cinco opções que temos são opções de topo e estou contente. O João Neves está a evoluir muito e para o futuro pode tornar-se num jogador muito importante para o Benfica. Temos de dar espaço aos jovens do Benfica e essa também é uma tarefa minha. Temos muitos talentos e agora temos espaço para eles. Estamos convencidos com estas decisões. Com estes jogadores queremos ser campeões, deixar os benfiquistas felizes e acho que é possível”

Ainda Enzo

“Já falámos que chegue deste tema. A minha relação pessoal com ele foi sempre boa, agradeço a forma como jogou pelo Benfica. Não estive envolvido nas negociações. Esse tópico está fechado, desejamos-lhe o melhor no Chelsea, o meu foco agora está nos jogadores que estão cá”

Tengstedt e Schjelderup já jogam este mês?

“Todas as competições estão a arrancar, liga, taça, Champions. Temos trabalhado muito com o Casper e o Andreas, já expliquei que eles chegaram cá estando de férias, não estão a 100%, mas estão muito melhor agora. Tem boas hipóteses de jogar num futuro próximo, mas o meu papel é perceber se estão prontos”