Miguel Pinho. Quem é o empresário que cresceu com Bruno Fernandes e já foi condenado pela justiça por “agir em conflito de interesses”

O primeiro jogador a ser agenciado por Miguel Rúben Macedo Pinho foi, também, aquele que viria a redimensionar o empresário nascido a 28 de novembro de 1991 em Vila Nova de Gaia. Há muito que o fundador da agência MRP Positionumber trabalha com Bruno Fernandes, mas foi a partir do momento em que o médio do Manchester United atingiu estatuto de estrela que Miguel Pinho entrou no circuito das milionárias transferências do futebol internacional.

Na página oficial da MRP Positionumber, a empresa é destacada por ter serviços de “representação, scout, comunicação e marketing, assessoria legal, patrimonial e fiscal”, realçando-se que Miguel Pinho começou a trabalhar na intermediação “com apenas 18 anos”. Se enquanto Bruno Fernandes esteve no Sporting, o agente de Vila Nova de Gaia era o representante de um dos principais nomes da I Liga, a ida do centrocampista para o Manchester United, em janeiro de 2019, foi, de longe, o negócio mais importante da carreira do agente até àquele momento, numa transferência de €63 milhões.

Um olhar para a lista dos futebolistas na carteira da MRP Positionumber permite atestar que vários dos principais nomes são, neste momento, atletas com passado ou presente ligado ao Sporting. Além de Bruno Fernandes, também Nuno Mendes tem Miguel Pinho como empresário — o jovem lateral foi de Alvalade para o PSG por €38 milhões.

Luís Maximiano, que foi dos leões para o Granada, em 2021, por €5,5 milhões, e dos espanhóis para a Lazio, em 2022, por €10,1 milhões, é outro representado pela firma. Gonçalo Inácio, central que vem sendo titular dos verde e brancos na era Rúben Amorim, é, talvez, o principal jogador da I Liga a ter ligação a Miguel Pinho.