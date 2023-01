Roger Schmidt e a aposta em Gonçalo Guedes: “Disse-me que tinha visto todos os jogos do Benfica desta época”

Bom arranque

“Começámos bem hoje, marcámos golos cedo, mas depois percebemos que o Paços é uma boa equipa, com jogadores com experiência, de qualidade. Tivemos de trabalhar duro, principalmente quando não se consegue chegar ao terceiro golo é preciso não deixar que aconteçam contra-ataques. Mostraram a sua qualidade mas no final penso que merecemos. Nunca são fáceis estes jogos fora, por isso foi um bom passo em frente para nós”

2.ª parte

“Depois de marcarmos dois golos cedo acho que perdemos demasiadas bolas, falámos disso ao intervalo, tínhamos de controlar melhor e não correr tantos riscos na construção. Penso que estivemos melhor na 2.ª parte mas ainda assim tivemos momentos em que tivemos de defender na área ou à volta da área. É preciso sempre respeitar o adversário mas estou contente com a equipa. Uma das coisas que temos de aceitar é que no futebol por vezes as coisas tornam-se complicadas durante o jogo e que é preciso estar lá e lutar. Hoje o adversário teve boas oportunidades para marcar, mas o nosso guarda-redes estava lá”

Poucos golos sofridos fora

“Não sabia dessa estatísticas. Não temos sofrido muitos golos, em geral. Mas não sofrer golos fora de casa é um bom sinal, mas os jogos fora também são sempre jogos em casa porque temos sempre os nossos adeptos”

Gonçalo Guedes

“Ele ainda é jovem mas tem experiência internacional e regressa a casa, ao Benfica, e acho que isso é bom para ele. Não é muito difícil para ele se integrar, já teve alguns treinos com a equipa e sabe como queremos jogar. Ele disse-me que tinha visto todos os jogos do Benfica desta época. Por isso estava preparado antes de chegar”