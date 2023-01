Roger Schmidt e a contratação de Guedes: “Não é normal haver esta oportunidade no inverno. É um jogador de topo e um rapaz do Benfica”

Perspetivas para o jogo

“Jogo duro, é a minha primeira vez nos Açores, eles terão a vantagem de jogar em casa. Mudaram o treinador, o que teve um efeito positivo nos jogadores. Podem-nos surpreender um pouco. Teremos de estar prontos para este jogo. Tivemos uma boa semana de treino, sentimo-nos preparados e a retomar o ritmo”

Razões para contratação de Gonçalo Guedes

“Fizemos duas boas transferências com os jovens da Escandinávia [Schjelderup e Tengstedt], mas eles estiveram seis semanas parados, precisamos de algum tempo para os prepararmos. Quanto ao Guedes, não é normal haver esta oportunidade no mercado de inverno. É um jogador de topo e um rapaz do Benfica. Recebê-lo de volta por empréstimo foi uma grande oportunidade. Estamos muito contentes por termos conseguido assinar com ele. Será mais fácil para ele adaptar-se, conhece o Benfica. Estive com ele antes da conferência de imprensa e foi bom”

Mexidas no mercado de inverno

“É uma boa dor de cabeça. Antes da abertura da janela de transferências, disse que era sempre possível melhorar a equipa. Perdemos jogadores, como o Rodrigo Pinho, o Diogo Gonçalves e o Helton Leite, que queriam jogar mais. Ontem também dei luz verde para que o Henrique Araújo saísse [emprestado para o Watford], porque acredito que é uma grande oportunidade para ele ir para o Championship. Acreditamos muito nele, decidimos dar-lhe esta oportunidade e estamos à espera dele no verão”

Situação da baliza

“O Helton Leite queria sair, teve a oportunidade de ir jogar para a Turquia. É demasiado bom para ser número 2. Tivemos de tomar uma decisão e acreditamos nos jovens guarda-redes que temos, com o Samuel Soares, André Gomes e Léo Kokubo. Foi por isso que lhe demos esta oportunidade, confiamos nos rapazes. É por isso que não estamos, agora, à procura de outro”

Pode Guedes jogar nos Açores?

“Ele está fisicamente pronto, veremos no treino e tomaremos uma decisão. No nosso sistema, com um avançado-centro e um segundo avançado, acho que pode jogar na posição em que o Rafa tem estado. Mas é flexível, pode jogar em todas as posições da frente”

Com estas contratações, Draxler perde espaço?

“A decisão de quem joga é tomada pelos jogadores. Temos uma equipa com muito bons jogadores e isso tem de ser uma motivação para eles. Veremos, temos muitos jogos nas próximas semanas, não vejo problema”