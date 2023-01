Roger Schmidt: “Sporting com Ugarte e Pote? Não muda nada. Têm muita qualidade individual em todas as posições”

O que espera para o dérbi?

“Um jogo de topo, vamos jogar contra um rival muito bom, é um dérbi de Lisboa e as duas equipas vão jogar futebol de ataque. Espero um jogo difícil, um bom jogo de futebol e espero ganhar este jogo, é muito importante para a nossa situação na tabela”

Rafa

“Treinámos com todos, não temos problemas com lesões e por isso todos os jogadores estão disponíveis”

Árbitro

“Espero que gira o jogo de uma boa forma. Já falámos de árbitros no início da temporada. Na minha opinião os árbitros são a fazer um bom trabalho em Portugal, a sua qualidade surpreendeu-me. Confio nos árbitros e por isso não tenho problemas com isso. É o meu primeiro dérbi cá mas todas as ligas têm jogos assim. Sei da importância destes jogos para os adeptos. Queremos ser disciplinados e acreditar em nós próprios. Sabemos que podemos ganhar”

Pote e Ugarte no Sporting

“Não muda nada. O Sporting tem muita qualidade individual em todas as posições. Esta temporada jogámos muitas vezes com equipas com a forma de jogar do Sporting, na Liga dos Campeões, por isso sabemos como jogar com equipas assim. Sabemos da qualidade da equipa e dos jogadores. Trabalhamos nos detalhes mas 90% é pensar em nós, no nosso plano, o mesmo que aconteceu com o PSG ou com a Juventus. Não é assim tão importante quem joga nessa posição”

Dois reforços são opção?

“Espero que eles se desenvolvam bem, é um grande passo para eles, das ligas escandinavas para a liga portuguesa e para um grande clube como o Benfica. Os dois são grandes jogadores. Os dois tiveram uma paragem antes do Mundial, de duas semanas, por isso começaram agora uma pré-temporada e por isso ainda não estão num nível de topo e não estarão na equipa nas próximas duas ou três semanas. Temos de desenvolvê-los, dar-lhes tempo para se habituarem aos colegas, dar-lhes tempo para ficarem bem fisicamente. É pedir-lhes demasiado jogar já depois de seis semanas de paragem. No futuro acreditamos que têm muito potencial e vão melhorar rapidamente o Benfica”

Vitória do Benfica deixa Sporting fora do título?

“Não sei. É a jornada 16 e por isso nada está decidido”