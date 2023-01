Quem são os novos escandinavos do Benfica? O “cerebral” Schjelderup tem “drible curto devastador” e Tengstedt “é um excelente finalizador”

Quando a memória faz disparar as ventoinhas da mente e se procura uma relação entre Benfica, Rosenborg e avançados, à cabeça vêm dois nomes: Azar Karadas e Sigurd Rushfeldt. Se o primeiro, apesar de ser campeão em 2005, não deixou grande obra, o segundo nem começou a feitura. É que depois de ser apresentado e de ter treinado, o futebolista que atuou no Mundial dos EUA, em 1994, a primeira participação norueguesa desde 1938, acabou por abandonar o clube lisboeta sem jogar qualquer segundo e lá prosseguiu a carreira no Racing Santander.

Se começarmos por aí a conversa sobre Casper Tengstedt, o jovem avançado ex-Rosenberg nada tem a temer quanto a fantasmas do passado. Se puxamos Michael Manniche para a mesa, a coisa muda ligeiramente de figura. O compatriota dinamarquês, que chegou à Luz em 1983, 17 anos antes de Casper nascer, fez quatro temporadas com a camisola do Benfica, misturando muitos golos e a conquista de dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

O salto de Casper Tengstedt para o nosso campeonato deixou surpreendida toda a gente na Dinamarca, garante Thomas Andersen, um jornalista do “Ekstra Bladet”, um jornal do país. “Teve uma surpreendente e rápida ascensão até ao topo. Ele nunca foi visto como bom o suficiente para a Primeira Divisão.”

Os 15 golos que marcou com a camisola 10 do Horsens, na Segunda Divisão dinamarquesa, em 2021/22, foram importantes para a subida de divisão. Depois, apesar da pouca contribuição no clube já no primeiro escalão e sem qualquer golo marcado, o Rosenborg contratou-o, algo que se transformou igualmente numa história surpreendente, garante Andersen. “Mas ele mostrou que toda a gente estava errada na Dinamarca com os seus muitos golos na Noruega”, admite.

“Mas devo dizer”, ressalva, “que todos estão surpreendidos na Dinamarca por o Benfica o ter comprado por tanto dinheiro”. É que por ali falava-se, sim, das “grandes expectativas” em Andreas Schjelderup, um miúdo de 18 anos do Nordsjaelland, também contratado nas últimas horas pelo clube, atual líder da Liga Portuguesa. Ou seja, os lisboetas confirmam, depois das contratações de Alexander Bah e Fredrik Aursnes, que, embora este último estivesse a jogar nos Países Baixos, estão atentos ao que se passa no futebol nórdico.