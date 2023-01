Volta Enzo, estás perdoado (este é o onze do Benfica para o jogo com o Varzim)

Roger Schmidt disse que poderia fazer algumas alterações nos titulares do Benfica para o jogo com o Varzim, para a Taça de Portugal, e elas aí estão. A mais importante será o regresso de Enzo Fernández ao onze, depois de nem sequer estar no banco no último jogo do campeonato, com o Portimonense.

O jogo dos oitavos de final da Taça terá também nova dupla de centrais, com Lucas Veríssimo e Morato a entrarem para darem descanso a Otamendi e António Silva. Neres será também titular, com João Mário a fazer o caminho inverso.

Rafa falha o jogo devido a um entorse num pé e Gilberto e Musa com gripe.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Lucas Veríssimo, Morato, Grimaldo, Aursnes, Enzo, Chiquinho; Neres, Draxler e Gonçalo Ramos