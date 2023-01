Roger Schmidt diz que Enzo “está feliz”, é “parte da equipa” e admite que Benfica pode ir ao mercado: “Ajustes são sempre possíveis”

Varzim

“Espero um jogo típico de Taça. Estão na Liga 3 mas estão muito bem no campeonato e também já mostraram qualidade na taça. Nos últimos jogos da taça venceram 1-0, o que diz muito sobre a sua abordagem à competição, são muito bons a defender, com poucos espaços, muitos jogadores atrás da linha da bola. Não os podemos subestimar. Queremos estar nos quartos de final, queremos ganhar a Taça de Portugal”

Enzo

“A questão com o Enzo está fechada. É jogador do Benfica, está numa grande condição, está feliz, é parte da equipa e é um jogador-chave”

Gestão a pensar no dérbi?

“Não temos segunda equipa, todos os jogadores da nossa equipa são bons. Percebo o que querem dizer mas amanhã é terça-feira, o jogo é domingo, temos tempo para recuperar os jogadores. É algo a que estamos habituados. Estamos muito motivados. Talvez façamos algumas mudanças. O nosso foco total está no jogo com o Varzim”

Equipa suficiente para as competições ou é necessário ir ao mercado?

“Mostrámos nos primeiros meses da temporada que podemos contar com muitos jogadores do plantel. Apostámos no mesmo onze em muitos jogos, mas em outros jogos, com mudanças, mantivemos o nível. Acho que temos equipa para jogar neste calendário. No mercado temos de ver se podemos fazer alguns ajustes. Há sempre discussões sobre jogadores que poderão querer sair porque não jogam tanto. Também podemos melhorar a equipa. Não é como no verão, mas há ajustes que são sempre possíveis. Estamos preparados para isso. Algo poderá acontecer. Temos de esperar pelas próximas semanas”