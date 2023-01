Roger Schmidt: “Quem quer levar o Enzo é desrespeitoso. Deixam o jogador louco, fingem que podem pagar a cláusula e depois querem negociar”

vs. Portimonense

“Temos um jogo difícil amanhã, o Portimonense é uma boa equipa, muito física. Temos muitos jogadores atrás da linha da bola, não será fácil. Precisamos de uma exibição de topo. Estamos todos desiludidos com a nossa prestação com o Braga, porque não jogámos como queríamos. Àquele nível teremos problemas com todas as equipas da Liga. Temos de jogar um futebol técnico, se não o jogarmos as exibições individuais são muito piores. Todos sabem isso, analisámos isso, o nível do treino foi muito bom. Estamos ansiosos para jogar no nosso estádio outra vez, é a primeira vez em algumas semanas. Queremos mostrar aos adeptos um muito bom jogo.”

Enzo Fernández

“É um assunto importante, claro. O que posso dizer sobre o Enzo? Primeiro, o Enzo é um muito bom rapaz e um fantástico futebolista, gostamos muito dele, claro que queremos que ele fique no Benfica. Mas, claro, a situação para ele não é assim tão fácil, jogou o Campeonato do Mundo, foi campeão do mundo, recebeu ofertas e há muito dinheiro na mesa. Com esta situação, para um jovem jogador, pensa nisso, confunde-o, é algo que todos conseguem perceber. Mas é um muito bom rapaz. Ele não tinha autorização para ir à Argentina, faltou aos treinos, isso não é aceitável, por isso haverá consequências. Não vou anunciá-las.

O segundo ponto deste assunto: não o queremos vender, como disse. Ninguém quer vender o Enzo. Eu não, nem o presidente, ninguém. Sabemos, toda a gente sabe, que há uma cláusula no contrato dele e, carlo, se ele quiser sair e alguém bater a cláusula não podemos fazer nada contra isso, perderemos o jogador. Terceiro ponto: há um clube que quer o nosso jogador, eles sabem que não queremos vender, tentaram colocar o jogador do lado deles e sabem que só o podem ter se pagarem a cláusula. É uma situação muito clara. Quem quer levar o Enzo é desrespeitoso em relação a todos nós, ao Benfica, não posso aceitar o que estão a fazer. Deixam o jogador maluco e depois fingem que podem pagar a cláusula, e mais tarde querem negociar. Não é bom para as relações entre clubes. É o que posso falar sobre o assunto.”

O que faltou ao Benfica contra Braga

“Muito. Jogámos tanto tempo a um nível tão alto, com os jogadores muito focados e um futebol técnico, tínhamos as ideias claras de como queríamos comportar-nos, também quando o adversário tinha a bola, em transições. Mas é muito importante que todos os jogadores tenham estas ideias na cabeça deles, demasiados jogadores não estavam focados completamente. Às vezes não jogámos futebol técnico, há demasiado espaço, estamos atrasados na bola, parecia que não tínhamos o controlo do jogo, não o podíamos dominar. Não podemos comparar o jogo da Taça da Liga [empate com Moreirense] com o jogo da Liga [Sp. Braga]. Na Taça da Liga não estivemos mal, criámos muitas oportunidades, falhámos muito, por isso empatámos. Com o Braga, tivemos de volta alguns jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo, foi o mesmo 11 do jogo contra a Juventus. Se compararmos os dois jogos, há muitas diferenças, não é o nível que queremos jogar. Estávamos em flow, mas não é que esteja lá, não podemos ligar o “top flow” quanto à qualidade do futebol. Temos de trabalhar. Alguns jogadores estiveram fora algumas semanas, notou-se no campo. É a minha tarefa e a da equipa lembrarmo-nos do que é importante, temos de jogar os jogos para melhorar e chegar ao nosso melhor nível. Amanhã é a próxima oportunidade para o fazermos.”

David Neres

“Está no bom caminho. Esta semana fez muitos progressos, vamos tomar a decisão amanhã. Mas está muito perto de voltar.”

Enzo e Otamendi jogaram logo depois do Mundial: o Benfica depende de alguns jogadores?

“Acho que todas as equipas de futebol dependem dos jogadores. É parte do futebol que a qualidade dos jogadores é decisiva, temos de juntar as qualidades para sermos uma boa equipa e exibir-nos num bom nível. Os jogadores que jogaram a maior parte do tempo durante metade da época jogaram porque são muito bons, porque estão habituados a jogar juntos e mostraram essa qualidade. As minhas escolhas são sempre para o melhor do Benfica.”