O caso Enzo complica-se: depois da passagem de ano na Argentina, médio falhou os treinos desta segunda-feira

“Somos uma estrutura profissional de futebol e as regras são para todos os jogadores. O importante é que descansem entre os jogos e não há exceções”. Estas foram as palavras de Roger Schmidt na antevisão ao encontro com o SC Braga quando questionado sobre a possibilidade de Enzo Fernández voltar à Argentina para festejar o Ano Novo. Não falando taxativamente de um impedimento, o técnico alemão fazia crer que um voo transatlântico não seria a melhor das ideias.

Mesmo que vários atletas do clube tenham aproveitado os últimos dias para sair do país, o diário “Record”, o primeiro a dar conta da possibilidade da viagem do argentino, diz que o assunto causou desconforto na estrutura do Benfica. Para mais quando Enzo terá pedido para não jogar frente ao SC Braga, por não se sentir no melhor das suas capacidades físicas. Uma conversa com Schmidt e com Rui Costa, diz o jornal, terá convencido o campeão do mundo, que foi um dos jogadores em claro sub-rendimento na primeira derrota oficial dos encarnados em 2022/23. Roger Schmidt não apontou nomes, mas no final do jogo na Pedreira, onde o Benfica perdeu por claros 3-0, sublinhou que “muitos jogadores não estiveram no seu nível máximo”.

Agora, algo mais para adensar este que parece estar a tornar-se num braço de ferro para as próximas semanas: diz “A Bola” e o “Record” que Enzo Fernández falhou os dois treinos do Benfica marcados para esta segunda-feira, sem qualquer autorização do clube. Da Argentina chegam notícias de que o médio, cuja cotação disparou com o Mundial, onde terminou a titular e como uma das peças essenciais no ensamble liderado por Lionel Messi, já terá tudo acertado com o Chelsea e quer mesmo sair do Benfica apenas seis meses depois de ser apresentado na Luz.

A cláusula de rescisão de Enzo está cifrada nos 120 milhões de euros, valor que os londrinos, que poderão perder Jorginho e N’Golo Kanté no final da época, estarão dispostos a bater, mas não num só pagamento, algo a negociar com o Benfica.

Os encarnados jogam na sexta-feira com o Portimonense para o campeonato. Enzo já não deverá fazer parte dos planos de Roger Schmidt.