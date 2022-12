Roger Schmidt: “Demasiados jogadores não estiveram ao seu nível máximo”

A derrota

“O Braga foi melhor, estava mais fresco, esteve ali desde o primeiro minuto, marcaram no momento certo e para nós foi muito difícil voltar, mostrar o nosso nível. Demasiados jogadores não estiveram no seu nível máximo e temos de aceitar que eles aproveitaram o elan e mereceram a vitória”



Razão para o apagamento

“É muito difícil de explicar neste momento. Não estávamos à espera de jogar assim, tivemos uma boa semana, toda a gente com um bom estado de espírito, mas em campo não houve conexão, estivemos muito lentos com bola, muitas bolas para trás e para os lados em vez de jogarmos para a frente, não agressivos, perdemos muitos duelos. Ficou hoje mostrado que no futebol é difícil manter o nível e ganhar muitos jogos”

2.ª parte melhor

“Tentámos estar mais no ataque na 2.ª parte, tivemos boas oportunidades logo após o intervalo, teria sido um bom momento para marcar, mas não fomos eficazes com as poucas oportunidades que tivemos”

Derrota traz danos?

“É normal. Até agora jogámos muito bem e merecemos todas as vitórias no passado, mas hoje merecemos a derrota. [Faltam extremos?] Jogámos ao mais alto nível não só no campeonato mas também a nível internacional e aí ninguém se queixou da equipa”