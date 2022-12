Campeões mundiais Otamendi e Enzo Fernández já regressaram aos treinos no Benfica

Tornaram-se há pouco mais de uma semana nos primeiros jogadores campeões mundiais atuando no campeonato nacional, foram recebidos em êxtase na Argentina, mas agora é hora de voltar ao trabalho.

Com o Mundial a realizar-se no inverno, Nicolas Otamendi e Enzo Fernández nem tempo para férias tiveram e esta terça-feira já se apresentaram no centro de estágio do Benfica, no Seixal, treinando-se às ordens de Roger Schmidt durante a manhã.

“Estou feliz, mas agora quero apenas estar concentrado no Benfica. Agora estou a pensar apenas no jogo com o SC Braga”, disse Otamendi à chegada a Lisboa.

O Benfica reinicia o campeonato esta sexta-feira, com uma difícil deslocação ao Minho, que mora no 3.º lugar da tabela, já a nove pontos dos encarnados, que lideram o campeonato com oito pontos de vantagem para o FC Porto. O minhotos veem de uma derrota pesada com o Sporting (5-0) nos quartos de final da Taça da Liga. Na mesma competição, o Benfica viveu também o primeiro revés da temporada, ao ser eliminado ainda na fase de grupos. O jogo tem início marcado para as 21h15.

Para Enzo Fernández poderá ser uma das últimas aparições com a camisola do Benfica, falando-se com insistência do interesse de vários gigantes europeus no jogador de 21 anos, considerado o melhor jovem do Mundial.