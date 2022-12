Benfica eliminado da Taça da Liga após empate com o Moreirense

O Moreirense apurou-se, este sábado, para os quartos de final da Taça da Liga de futebol, ao empatar 1-1 com o Benfica, afastando os 'encarnados' da fase seguinte da prova.

Num encontro em que necessitavam apenas do empate para assegurar o triunfo no Grupo C, os 'cónegos', líderes da II Liga, adiantaram-se aos 25 minutos, por André Luís, na conversão de uma grande penalidade, tendo os 'encarnados', comandantes da I Liga, igualado ainda na primeira metade, por Gonçalo Ramos, aos 43.

A formação de Moreira de Cónegos conseguiu segurar o resultado até final, conquistando assim o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, os mesmos do Benfica, mas com vantagem nos golos marcados, 7-4 para o Moreirense, contra 6-3 para o Benfica.

No outro encontro que encerrou as contas do grupo, entre equipas da II Liga, o Estrela da Amadora empatou 1-1 na receção ao Penafiel, com os amadorenses a terminarem o grupo no terceiro lugar, com o mesmo ponto dos penafidelenses, quartos.