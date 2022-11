Roger Schmidt: “Espero que os nossos cinco jogadores se encontrem na final do Mundial. É o meu desejo”

Gil Vicente

“As expectativas são de manter o nível. Já disse há algumas semanas que queremos terminar em grande nível este período antes do Mundial. No último jogo mostrámos grande atitude, acho, os jogadores sempre prontos e com boa atitude. Queremos mostrar o mesmo amanhã e, claro, ganhar o jogo”

Cinco jogadores do Benfica no Mundial

“Primeiro, estou muito feliz. Acho que todos merecem porque jogaram muito bem esta temporada. No global, acho que temos jogado bem e depois, em termos individuais, os jogadores recebem os seus presentes, ao serem chamados ao Mundial. Espero que os cinco jogadores se encontrem na final do Mundial. É o meu desejo. Há outros jogadores na nossa equipa que se podem tornar internacionais. O António [Silva] e o Nico [Otamendi] têm sido sempre titulares, têm estado bem e jogam bem juntos. Nunca se gosta de mudar muito aí, mas temos bons substitutos para ali, todos estão bem agora, até o Morato já está a jogar agora. Também é uma vantagem que estes jogadores tenham minutos e possam melhorar a sua forma”

Responsável pelos três jogadores portugueses no Mundial?

“Acho que a responsabilidade é dos jogadores, têm estado a grande nível na I Liga e a nível internacional. É uma consequência disso, com ajuda da equipa. Espero que possam ter muitos minutos e um torneio bem sucedido”

Rafa para a Taça da Liga?

“Ainda não pensei nisso, ainda está longe, só penso no jogo de amanhã. Queremos manter-nos como estamos e precisamos de ganhar amanhã. Vamos ter algum descanso e depois temos de nos preparar para a Taça da Liga. As decisões tomarei mais tarde. Também vamos ter jogadores nos sub-21, mas mesmo assim vamos ter uma boa equipa e vamos tentar ganhar os nossos jogos”

Gonçalo Ramos

“Está bem, já treinou hoje com a equipa, está pronto para o jogo. O Grimaldo não ser chamado para Espanha para mim é uma surpresa porque ele é um jogador de topo e tem jogado a um grande nível, não só cá, como a nível internacional. Temos de respeitar as decisões, mas ele merecia”