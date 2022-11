Roger Schmidt: “Acho que a decisão do Rafa é final. Portugal fará um bom Mundial. Mas sem o Rafa”

Estoril, agora na Taça de Portugal

“É um jogo completamente diferente, só as equipas é que são as mesmas. Mas começa a zeros e é uma competição diferente. É claro que agora nós conhecemo-los, eles conhecem-nos, conhecemo-nos uns aos outros por isso, sim, podemos utilizar algumas coisas do jogo de domingo para preparar. Temos de estar preparados de novo, o Estoril é uma boa equipa e criaram oportunidades. No final merecemos ganhar mas temos de estar focados e concentrados para ganhar”

É o ídolo para os adeptos do Benfica

“[Risos] Não. Estamos ainda no início da temporada. Tem sido um bom arranque mas no momento não estou a pensar nisso, não ganhámos nada. O que estamos a fazer é tentar desenvolver a equipa, sendo humildes e sempre preparados para o próximo jogo. Se continuarmos assim podemos fazer uma grande temporada, mas nada está ganho. É a minha mentalidade. A nossa grande motivação é fazer os adeptos felizes, orgulhosos e que eles sintam que damos tudo. Se eles estiverem felizes com isso, é uma grande motivação. Mas primeiro temos de conquistar algo”

Como lidar com desilusão com jogadores que não serão convocados para Mundial

“Para um jogador é uma grande honra ser chamado à seleção e especialmente quando há um Mundial. Todos querem fazer parte, porque é a maior competição. Mas é parte do futebol. É um bocadinho como nos clubes, só podem jogar 11 e nem todos estão nos titulares. É preciso gerir isso. Os jogadores que forem ao Mundial vão dar o seu melhor e os que ficarem cá, ficam cá. Vamos tentar também gerir essa situação. Vamos ver o que acontece esta semana”

Rafa

“Acho que é uma situação muito clara. É um jogador muito experiente e não tomou esta decisão [de deixar a seleção] sem pensar nela. Tomou essa decisão há algumas semanas, que queria focar-se no Benfica, de não quer jogar mais pela decisão. Eu respeito essa decisão. Agora que está a jogar muito bem, toda a gente discute se a sua decisão é livre de dúvidas. Eu acho que é uma decisão final. De qualquer maneira, acho que Portugal tem uma seleção de topo e terá um bom torneio. Mas sem o Rafa”

Club Brugge

“Não quero falar muito do rival neste momento. Estamos felizes de ainda estarmos na Liga dos Campeões, que temos a vantagem de jogar em casa. Na fase a eliminar todas as equipas são boas e toda a gente merece estar ali. Mas ainda está longe, em fevereiro podemos falar do adversário”

Golo de Samuel Soares

“Sim, o Samuel consegue fazer aquilo. Já o vimos algumas vezes. Ele é um grande guarda-redes, um grande talento e o Benfica está a fazer um bom trabalho. O André Gomes e o Leo Kokubo também são bons guarda-redes, temos talento. Espero que um dia cheguem à primeira equipa. Neste momento estão a crescer. A aposta vai depender um pouco do seu desenvolvimento mas não tenho problemas em jogar com eles, porque acho que são bons e estão quase preparados”