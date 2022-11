Roger Schmidt: “Estamos em grande forma, a jogar bem, os jogadores estão confiantes”

O primeiro de dois jogos seguidos com o Estoril

“Não é a primeira vez que os sorteios ditam um confronto entre duas equipas num curto espaço de tempo. O próximo jogo é sempre o mais importante. Agora, estamos focados no domingo, vamos obter informação neste jogo e depois podemos preparar-nos para o segundo jogo, da Taça, mas passo a passo.

Jogam muito bom futebol, são fortes fisicamente, corajosos na posse de bola, têm uma ideia clara do que querem fazer com a bola e de como querem pressionar. Vai ser um jogo difícil, mas estamos em grande forma, a jogar bem, os jogadores estão confiantes. Claro que queremos ganhar. Os jogadores estão frescos outra vez para o jogo de amanhã [domingo].”

Qual é a planificação para as semanas do Mundial?

“Não há um grande plano para esse período. Não vamos descansar, vamos jogar a Taça da Liga durante o Mundial, foi a decisão da Liga [de Clubes]. É algo novo jogar uma competição de seleções a meio da época. Vamos ficar sem cinco ou seis jogadores do habitual onze, mas vamos ter mais tempo entre jogos.

Teremos de encontrar a abordagem certa porque esta será uma época exigente. Nestes momentos há sempre coisas que não se podem mudar e temos de lidar com esta nova situação. Temos mais tempo, mas depois do Natal jogamos logo uma partida importante com o SC Braga e muitos jogos em janeiro, temos de ter a melhor preparação.”

Os disponíveis e os lesionados

“O António Silva está muito bem, não tem queixas após o jogo. Substituí-o não por lesão, mas para dar ao Lucas [Veríssimo] alguns minutos para o reintegrar. Gonçalo Ramos não está assim tão mal, mas está em dúvida para amanhã. O Fredrik [Aursnes] está fora dos próximos três jogos, tem uma lesão muscular e não vai estar disponível.”