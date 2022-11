Roger Schmidt: “É uma pena não ter o Enzo, dá-me sempre boas sensações, mas temos outros jogadores”

Primeiro lugar é objetivo?

“Sim, claro. Estamos felizes por já estarmos na fase a eliminar, mas a situação no grupo é muito clara, temos os mesmos pontos que o PSG. Isto é a Liga dos Campeões, queremos fazer sempre o nosso melhor. É a nossa obrigação apresentarmo-nos bem. Vamos tentar fazer um bom jogo e tentar ganhar este jogo e depois ver o que acontece em Turim”

O que espera do Maccabi

“Já fizeram aqui um bom jogo e se os viram nos outros jogos, mostraram sempre um futebol corajoso, com muita intensidade. São muito bons na transição e confirmaram o que fizeram aqui, foi um jogo difícil em casa e será um jogo difícil no seu estádio. Os adeptos em Israel são muito entusiastas e eles ainda têm um objetivo, porque podem qualificar-se para a Liga Europa. Por isso temos de esperar grande motivação deles. Será um jogo muito difícil mas vamos tentar fazer um bom jogo e ganhar”

As palavras de Rúben Amorim

“Eu ouvi o que ele disse mas não quero comentar”

Pode o Mundial quebrar o momento do Benfica?

“É o que é, tento não pensar muito nisso porque não posso mudar nada. Temos de aceitar que o Mundial é a meio da temporada e está aí. Mas para mim só há um foco agora, que é o jogo em Haifa. Já disse depois do jogo com a Juventus que queremos fechar este período ao nosso melhor nível em todas as competições. Estamos muito focados nisso e depois disso vem o Mundial e não podemos mudar. Alguns jogadores vão para o Mundial, nós aqui temos a Taça da Liga e vamos continuar em modo de competição. Não nos vamos queixar disso”

Sem Enzo

“Espero o mesmo da equipa. O Enzo é um jogador muito importante no meio-campo, muito importante a criar um bom ritmo de jogo, é muito bom com a bola e sem ela. Mas temos outros jogadores em grande forma e já mostrámos que podemos compensar. Temos outros jogadores com qualidade para nos manter a jogar como estamos a jogar. O Frederik [Aursnes] já mostrou que pode jogar bem naquela posição, o Florentino, Paulo Bernardo. Temos várias opções. É uma pena porque gosto de ter o Enzo, dá-me sempre boas sensações, mas temos outros jogadores”