Roger Schmidt: “Jogámos com a mesma energia que tivemos na terça-feira”

Atitude

“Jogámos com a mesma energia que tivemos na terça-feira, e ajudou termos marcado cedo. Acho que podíamos ter feito mais golos tanto na primeira como na segunda parte. Acho que fizemos um grande jogo e estou muito satisfeito com a exibição e com a atitude dos jogadores”

Vitória dos jogadores

“O trabalho é feito pelos jogadores e eu tento sempre aconselhá-los, dizer o que queremos fazer. Queremos acabar este período antes do Mundial no topo e vamos tentar ao máximo fazê-lo em todas as competições. Hoje era o dia para começar a fazer isso. Os jogadores demonstraram que gostam de jogar uns com os outros e tivemos vários bons momentos com bola. É isto que queremos fazer nos próximos jogos”