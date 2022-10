Roger Schmidt: “Se fosse possível, João Félix seria muito bem-vindo, é um grande jogador. Mas não me parece realista, para ser honesto”

Voltar à I Liga depois da Champions

“Acho que não é difícil, porque já estamos habituados. É algo que temos sempre de fazer. Vamos jogar contra uma equipa muito boa, o Chaves já mostrou ser bom a atacar e fazem bons jogos fora de casa. Não só por terem batido o Sporting e o Sporting de Braga, mas isso diz tudo. Estamos confiantes depois do jogo de terça-feira, foi um jogo especial. A Juventus deu tudo para voltar a entrar no jogo, mas nós demonstrámos todo o nosso potencial. Foi excelente em termos de qualidade futebolística e táctica, mas também estivemos sempre muito concentrados. Temos mais duas semanas até à pausa e, nessas duas semanas, queremos demonstrar o nosso futebol”

Possibilidade de regresso de João Félix

[risos] “Se fosse possível, ele seria bem-vindo, é um grande jogador. Só jogou alguns meses no Benfica. Claro que gosto muito dele, mas não me parece realista, para ser honesto. Foi para lá por muito dinheiro e acredito que seja impossível mas, se fosse possível, claro que é bem-vindo"

Relação com o Benfica

“Desde o começo que a minha sensação era que este era o sítio ideal para treinar. Agora conheço o clube muito melhor, as pessoas, a cultura do clube. É um grande clube, cheio de qualidade e conhecimento"

Este Benfica é a melhor equipa da carreira de Schmidt?

“É quase impossível comparar clubes diferentes, equipas diferentes, jogadores diferentes. Mas, neste momento, estamos a jogar a um muito bom nível. Mostrámos futebol fiável, com e sem bola. Mostrámos versões diferentes, por exemplo, contra o FC Porto e a Juventus. Mostrámos que podemos ajustar a nossa forma de jogar. Se conseguirmos continuar a este nível, podemos jogar por títulos esta época, mas é muito difícil responder a essa pergunta"

Manter a motivação elevada quando o onze muda pouco

“Os jogadores decidem por eles se jogam ou não. A minha responsabilidade é colocar uma equipa em campo que tenha a maior probabilidade de ganhar. Tenho de tratar todos os jogadores da mesma forma. Os jogadores que estão a jogar estão bem, com boas prestações, e isso dificulta o trabalho dos outros. Mas só estamos no começo da época, não quer dizer que seja igual a época toda, outros podem tornar-se muito importantes para a equipa. A parte mais difícil numa equipa é estar no banco à espera de uma oportunidade"

Espera por reforços em janeiro?

“Estou muito contente com a nossa equipa, mas isto é futebol profissional. Se a janela de transferências estiver aberta, tens de ver se é possível melhorar a equipa. O mercado de inverno é diferente, mas se houver oportunidades temos de pensar nelas. Não é crucial para nós, mas só estamos no começo. Começámos no verão com uma nova abordagem e, no inverno, teremos de voltar a pensar no mercado. Temos a obrigação de o fazer"