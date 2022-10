Schmidt muda muito para a Taça, mas a casa das máquinas mantém-se

Roger Schmidt deixou no ar que poderia mudar boa parte da equipa habitualmente titular para o encontro da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, mas a verdade é que, frente ao Caldas, o técnico alemão mantém alguns elementos que têm sido essenciais na caminhada das águias em 2022/23, onde ainda não perderam,

António Silva e Grimaldo são titulares na defesa, por exemplo, mas é a meio-campo que Schmidt menos muda: a casa das máquinas será a mesma que jogou em Paris, para a Champions, com Enzo, Florentino e Aursnes. João Mário mantém também um lugar no onze, com Draxler e Rodrigo Pinho como homens mais adiantados.

O onze do Caldas: Wilson Soares, André Sousa, Thomas Militão, Yordy Marcelo, Henrique Henriques, Nuno Januário, André Perre, Leandro Borges, João Rodrigues, João Silva e Miguel Rebelo

O onze do Benfica: Helton Leite; Gilberto, António Silva, Brooks, Grimaldo; Florentino, Enzo, Aursnes; João Mário, Draxler e Rodrigo Pinho

Acompanhe o encontro aqui, a partir das 20h45.